“Está achando que meu nome é osso?”, pergunta Matheus Yurley para Deborah

A confusão entre os casais Matheus Yurley e Mari Matarazzo e Deborah Albuquerque e Bruno Salomão parece não ter fim. Nesta quinta-feira (26), Yurley bateu boca com Deborah através de indiretas no Instagram.

O campeão do Power Couple Brasil 5 apareceu irritado nos stories e pediu para a vice-campeã esquecer a sua família. “Tem casal que ainda não aceitou que perdeu o Power Couple. Vamos para outra, acorda pra vida e muda de assunto. Estamos de boa, procurando casa e a pessoa não tira o meu nome da boca. Tá achando que meu nome é osso?”, perguntou Matheus Yurley.





Matheus Yurley pediu para o médico Bruno Salomão conter a esposa e afirmou que não marcaria o seu perfil no desabafo feito nos stories para não dar mídia à ruiva. “Doutor, controla sua mulher, pelo amor de Deus. Vai cuidar de pinto que é o que você sabe fazer (…) o campeão está aqui com a família dele”, completou o integrante do “Casal Pombo”.

Deborah Albuquerque não gostou dos stories de Yurley e rebateu o rival dizendo que nem tudo que ela faz na vida é sobre o reality da Record TV. Na noite de quinta-feira (26), ela ironizou o desabafo de Yurley ao postar um vídeo falando que ia desistir da carreira e do casamento. “Não superei, gente. Vou parar de trabalhar, vender todas as minhas clínicas e acho que nem meu casamento eu quero mais”, debochou Deborah.

