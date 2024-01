Esses signos adoram voltar com o ex; será que o seu está entre eles?

Foto: Reprodução Esses signos adoram voltar com o ex

Os astros têm o poder de influenciar diversos aspectos de nossas vidas, inclusive nossos padrões de relacionamento. Se você já se perguntou por que algumas pessoas têm uma inclinação natural para voltar com o ex, a resposta pode estar nos signos do zodíaco .

Descubra se o seu signo está entre aqueles que têm uma tendência a retomar relacionamentos antigos. Lembramos que, embora os signos possam influenciar padrões comportamentais, cada pessoa é única. O site alto astral disponibilizou um lista com os signos que sempre dão outra chance para o ex.

Esses signos adoram voltar com o ex

Confira a lista com os signos que possuem tendências de voltar com o ex.

1. Áries

Ainda que pessoas desse signo sejam conhecidas como duronas, o ariano não sustenta essa pose por muito tempo. Com o passar do tempo, esse nativo precisa do perdão, sobretudo quando ele é recíproco. Aí, esse casal pode até falar que não volta de jeito nenhum, mas basta um tempinho para a segunda chance acontecer e eles tentarem mais uma vez.

2. Gêmeos

O geminiano é mestre nesse assunto! Isso porque, além de voltar com o ex, ele ainda dá quantas chances forem necessárias para aquele relacionamento dar certo. Assim, vai perdoar os erros de olhos fechados e fantasiar uma mudança na pessoa amada.

3. Libra

Se o ex convencer o libriano de que, nessa volta da relação, a paz e a tranquilidade serão alcançadas, é bem capaz desse nativo ceder. Afinal, o signo está sempre em busca de paz e harmonia. Diplomata, deve iniciar as conversas da reconciliação e, apesar de pôr a decisão na balança, cede na maioria das vezes.

4. Sagitário

Para o sagitariano, a segunda chance no amor é realmente sinônimo de recomeço. Muito otimista, ele não se importa em dar novas oportunidades e, ao perdoar o ex, faz isso com muita sinceridade. Inclusive, se preciso, ele mesmo vai atrás dessa chance! Com isso, fica leve, tranquilo e pronto para as novas aventuras!

5. Capricórnio

Capricornianos são conhecidos por sua determinação e persistência. Se considerarem que o relacionamento tem potencial de crescimento, podem estar abertos a retomá-lo. Esse nativo não mede tempo nem esforços, investindo toda a sua energia em resolver a questão.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais.

Fonte: Mulher