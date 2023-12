Foto: Reprodução Esses são os melhores perfumes masculinos da Versace

Se você é antenada no mundo da moda, beleza e perfumaria provavelmente já se deparou com algum produto da Versace e ficou babando, não é mesmo? A grife de luxo italiana é famosa por suas criações excêntricas e quando se trata de fragrâncias, a marca possui alguns dos perfumes masculinos importados mais famosos e desejados.

Com alguns dos perfumes mais luxuosos do mercado, a Versace esbanja criações que exalam sofisticação, luxo e podem garantir uma experiência olfativa luxuosa para todos os tipos de homem. Quer um perfume quente e sedutor para usar em ocasiões especiais? A marca possui, quer uma fragrância para o dia a dia ? A Versace também tem.

5 melhores perfumes masculinos da Versace

Selecionamos as melhores fragrâncias masculinas da Versace de acordo com as avaliações online.

5. Eros Flame

Considerado uma interpretação mais quente da fragrância Eros, esse perfume se consagra como um dos mais aclamados da Versace por proporcionar uma explosão de sensualidade através de suas notas cítricas, apimentadas e amadeiradas! Essa fragrância é extremamente masculina e evoca paixão e energia.

Outro ponto interessante sobre essa fragrância está no design do seu frasco, que utiliza um vermelho quente para comunicar a energia do perfume, tudo isso em um frasco que esbanja a figura de medusa, o símbolo da Versace.

Composição de notas

Lançado em 2018, esse perfume é assinado pelo perfumista Olivier Pescheux e é tido como um perfume amadeirado e especiarado.

Topo: Mandarina, Pimenta de Madagascar, Limão, Chinotto e Alecrim.

Mandarina, Pimenta de Madagascar, Limão, Chinotto e Alecrim. Coração: Gerânio, Rosa e Pepperwood.

Gerânio, Rosa e Pepperwood. Fundo: Baunilha, Fava Tonka, Sândalo, Cedro do Texas, Patchouli e Musgo de Carvalho.

4. Dylan Blue

Tida como uma fragrância moderna e sensual, o “Dylan Blue” foi projetado para evocar confiança através de sua composição! Combinando notas frescas de bergamota e toranja com acordes mais intensos, esse perfume oferece uma experiência olfativa única e que garante personalidade.

Com uma embalagem luxuosa, o “Dylan Blue” se consagra como um perfume sofisticado e ideal para ser usado em todas as ocasiões, proporcionando mais luxo para os homens.

Composição de notas

Esse perfume foi lançado em 2016 e é assinado pelo perfumista Alberto Morillas! Além disso, essa fragrância é tida como parte da famíla olfativa aromática fougére.

3. Versace Man Eau Fraiche

Está em busca de uma boa opção de perfume cítrico? Então essa fragrância pode ser o que você busca. Através de uma mistura refrescante de notas cítricas e aromáticas como limão e bergamota, esse perfume proporciona leveza com o seu uso. A cominação de notas faz desse perfume uma escolha elegante e cheia de personalidade, ideal para quem ama fragrâncias únicas!

Composição de notas

Lançado em 2006, esse perfume é assinado pelo perfumista Olivier Cresp e é tido como parte da família olfativa aquático amadeirado.

2. Versace Pour Homme

Esse perfume exala a essência do homem moderno e elegante! Com uma combinação de notas frescas e com nuances mais quentes de notas amadeiradas, essa fragrância se consagra como uma é sofisticada e versátil, ideal para todos os momentos!

Composição de notas

Lançado em 2008, esse perfume é assinado pelo perfumista Alberto Morillas e é tido como parte da família olfativa aromático fougére.

Topo: Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia.

Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. Coração: Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio.

Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio. Fundo: Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

1. Eros

O “Eros” é um dos perfumes masculinos mais famosos do mundo e expressa sofisticação, poder e paixão através da sua composição, além de evocar todo o luxo de Versace com o seu frasco singular. Com notas frescas misturadas com essências mais quentes, essa fragrância proporciona um perfume intenso e marcante, sendo uma escolha perfeita para homens que desejam uma aura de sedução ao seu redor.

Composição de notas

Esse perfume é tido como parte da família olfativa aromática fougére, foi lançado em 2012 e é assinado pelo perfumista Aurelien Guichard.

