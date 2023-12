Esses são os melhores livros, segundo os prêmios literários de 2023; veja lista e conheça obras

Foto: Reprodução Esses são os melhores livros, segundo os prêmios literários de 2023

Bem-vindo ao fascinante universo literário de 2023 ! Nesse ano, os prêmios literários destacaram obras extraordinárias que cativaram leitores e críticos, obras que levaram a produção literária a novos níveis. Convidamos você a explorar os melhores livros do ano e embarcar em uma jornada envolvente, descobrindo obras que transcendem fronteiras e enriquecem a experiência literária . Vamos apresentar uma lista que não apenas reconhece a maestria de escritores renomados, mas também destaca talentos emergentes que deixaram sua marca inconfundível no cenário literário contemporâneo.

Esse é o momento de mergulhar nas páginas de histórias inesquecíveis e explorar a diversidade de estilos e temas que tornam a literatura uma fonte inesgotável de inspiração. Confira então os melhores livros, segundo os prêmios literários de 2023.

Os melhores livros do ano

É importante entender que os livros indicados e premiados em 2023 já estavam nas livrarias em 2022. O único prêmio que seleciona livros do próprio ano de lançamento é o Prêmio Sesc de Literatura.

1. Não Fossem as Sílabas dos Sábado, Mariana Salomão Carrara

Eleito como o destaque literário no Prêmio São Paulo de Literatura 2023 , o livro desvela a envolvente narrativa de Ana, a protagonista, e Madalena – duas vizinhas cujas vidas se entrelaçam após um trágico episódio que as deixa viúvas simultaneamente. A obra transcende as páginas para oferecer uma bela meditação sobre a vida e sua efemeridade, explorando temas como o legado deixado por aqueles que partem, a maternidade, a depressão e o privilégio. Aborda, de maneira tocante, a importância de se abrir ao outro e acolhê-lo, refletindo sobre o tempo de sofrer e o tempo de viver.

2. Penélope dos Trópicos, Luciana Hidalgo

Luciana Hidalgo foi agraciada com o Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional na categoria romance por sua obra Penélope dos Trópicos . Inspirada na personagem da Odisseia de Homero, a protagonista, uma mulher de 30 anos, tece sua própria jornada com sagacidade, ousadia e humor. Enfrentando a polícia em protestos contra neofascistas, ela concebe projetos utópicos para mitigar a desigualdade social e busca incansavelmente pelo amor. A obra é mais do que uma narrativa; é uma reflexão profunda sobre a coragem de viver de acordo com os próprios princípios em um mundo complexo e desafiador.

3. Outono de Carne Estranha, Airton Souza

Conquistando o Prêmio Sesc de Literatura como a melhor obra original de um autor estreante em romance , Outono de Carne Estranha transporta os leitores para a efervescente Serra Pelada dos anos 80, onde dois garimpeiros protagonizam uma envolvente relação homoafetiva. A narrativa mergulha nas comunidades locais, revelando a influência do Estado na época e destacando o preconceito enfrentado por aqueles considerados diferentes. O livro não apenas retrata o cenário da Serra Pelada, mas também aborda questões complexas, explorando o poder estatal e os desafios enfrentados por indivíduos que desafiavam as normas sociais da época.

4. Os Perigos do Imperador: Um Romance do Segundo Reinado, Ruy Castro

Em seu retorno à ficção, Ruy Castro, renomado biógrafo brasileiro, presenteia os leitores com uma intrigante trama policial ambientada no Rio de 1870, onde o protagonista é ninguém menos que Dom Pedro II. Ruy Castro mescla habilmente imaginação e reconstituição histórica, colocando o imperador como alvo de uma conspiração antimonarquista, numa saga que entrelaça personagens reais e fictícios. Este romance, que conquistou o Prêmio Jabuti na categoria romance literário , oferece aos leitores uma experiência envolvente e única no contexto do Segundo Reinado brasileiro.

5. O Gosto Amargo dos Metais, Prisca Agustoni

O livro de poemas de Prisca Agustoni, agraciado com o Prêmio Oceanos , emerge do impacto causado pelos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. A autora, em seu prefácio, compartilha a inspiração por trás da obra, descrevendo as imagens terríveis dessas tragédias como evocativas de uma catástrofe de proporções épicas, como se o mundo estivesse testemunhando um novo fim e, paradoxalmente, um peculiar recomeço. Esse conjunto poético oferece uma perspectiva sensível e reflexiva sobre os efeitos devastadores desses eventos marcantes na região.

6. Engenheiro Fantasma, Fabrício Corsaletti

Fabrício Corsaletti foi consagrado com o Jabuti de Livro do Ano por Engenheiro Fantasma, obra que também triunfou na categoria de poesia. Nesse trabalho incrível, o autor transporta os leitores para a imaginação de Bob Dylan durante uma temporada na Argentina, resultando na criação de 56 sonetos que compõem essa obra singular. Corsaletti revela sua maestria ao fundir a influência do icônico músico com a atmosfera argentina, proporcionando uma experiência poética única e premiada com o prestigioso Jabuti.

7. Educação Natural, João Gilberto Noll

A obra final de João Gilberto Noll (1946-2017), recebeu o reconhecimento do Prêmio Jabuti na categoria de contos . Esse volume singular apresenta 26 contos inéditos, além de fragmentos de um romance inacabado, os quais foram descobertos no computador do renomado escritor gaúcho e habilmente organizados por Edson Migracielo. Esse trabalho póstumo revela não apenas a genialidade narrativa de Noll, mas também oferece aos leitores uma visão única e cativante de sua expressão literária, merecedora da distinção conferida pelo prestigiado Prêmio Jabuti.

8. O Ninho, Bethânia Pires Amaro

Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura na categoria de contos , O Ninho explora uma linha temática que questiona a sacralização da casa como um refúgio idílico e lugar de proteção. Seus escritos buscam construir personagens femininas que enfrentam situações de abuso, desencontros e pressões dentro dos limites de quatro paredes. Bethânia oferece uma perspectiva ousada e provocativa, desafiando as convenções para explorar as complexidades e desafios enfrentados por suas protagonistas.

9. Poder Camuflado: Os Militares e a Política, do Fim da Ditadura à Aliança com Bolsonaro, Fábio Victor

Vencedor do Prêmio Jabuti na categoria de Biografia e Reportagem , o livro escrito pelo jornalista Fabio Victor, examina as complexas relações entre civis e Forças Armadas na República. A obra destaca como a questão militar continua sendo um dos grandes desafios para a estabilidade das instituições na sociedade brasileira, desde o fim da Ditadura até a atual aliança com o governo de Bolsonaro.

10. Amanhã, Lúcia Hiratsuka

Lúcia Hiratsuka resgata suas recordações de infância e entrelaça três narrativas em Amanhã. A primeira concentra-se em sua própria experiência, remontando à infância rural e delineando o trajeto da menina até a escola. A segunda narrativa se desenrola durante a Segunda Guerra Mundial, também no Brasil, período em que o governo proibiu o uso da língua japonesa, fechou escolas, restringiu a circulação de periódicos e limitou a liberdade de viagem para imigrantes e seus descendentes. A terceira parte apresenta o relato de Orie, que já serviu de inspiração para outro livro da autora, explorando sua infância no Japão antes de se mudar para o Brasil.

