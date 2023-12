Foto: Reprodução Esses foram os nomes mais registrados no Brasil em 2023

Explore as tendências e influências culturais por trás dos nomes mais registrados em 2023 no Brasil, revelando as escolhas que conquistaram a preferência dos pais durante o ano. Conheça a diversidade e criatividade refletidas nesses registros, o que traz uma visão única sobre as decisões de nomenclatura no país. Os nomes mais populares de 2023 oferecem uma perspectiva intrigante para as preferências contemporâneas dos pais brasileiros, destacando não apenas a variedade, mas também as influências culturais e sociais que moldam as escolhas de nomes para as novas gerações.

A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), responsável por compilar informações dos cartórios no Brasil, divulgou recentemente o ranking dos nomes de bebês mais registrados no ano. Para quem já estava habituado a ver Miguel na liderança, a notícia não traz surpresas, uma vez que essa nomenclatura mantém-se em primeiro lugar pelo quarto ano consecutivo.

1. Miguel (25.216 registros)

2. Helena (23.132 registros)

3. Gael (22.478 registros)

4. Theo (19.864 registros)

5. Arthur (19.838 registros)

6. Heitor (19.744 registros)

7. Maria Alice (19.270 registros)

8. Alice (17.605 registros)

9. Davi (17.067 registros)

10. Laura (16.823 registros)

Os nomes de menina mais registrados de 2023

A preferência popular pelo nome tem suas raízes no grego Heléne, derivado de heláne, que significa “tocha”. O termo hélê traduz-se como “raio de Sol”, evocando a imagem de alguém “reluzente” ou “resplandecente”.

1. Helena (23.132 registros)

2. Maria Alice (19.270 registros)

3. Alice (17.605 registros)

4. Laura (16.823 registros)

5. Cecília (15.072 registros)

6. Maria Cecília (14.186 registros)

7. Maite (13.756 registros)

8. Heloisa (10.297 registros)

9. Maria Clara (10.127 registros)

10. Antonella (10.013 registros)

Os nomes de menino mais registrados de 2023

1. Miguel (25.216 registros)

2. Gael (22.478 registros)

3. Theo (19.864 registros)

4. Arthur (19.838 registros)

5. Heitor (19.744 registros)

6. Davi (17.067 registros)

7. Ravi (16.369 registros)

8. Samuel (15.415 registros)

9. Bernardo (15.402 registros)

10. Noah (14.673 registros)

Segundo a Arpen-Brasil, nomes curtos, bíblicos e originais, cada vez mais adotados por celebridades, tornaram-se tendência no Brasil. A mudança de destaque de nomes de personagens de novelas para influenciadores digitais é notável, conforme Gustavo Fiscarelli, presidente da associação. Nomes como Maria Alice e Gael, ligados a influenciadores como Virginia Fonseca, Zé Felipe, Zoo e Christian Figueiredo, exemplificam essa nova preferência popular.

