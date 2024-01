Essequibo: Itamaraty recebe chanceleres da Guiana e Venezuela

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Palácio do Itamaraty

Chanceleres da Guiana e da Venezuela vão se reunir nesta quinta-feira (25) em Brasília, no Palácio do Itamaraty. A reunião será às 9h30 e terá mediação do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Os dois países irão discutir a disputa da região de Essequibo .

Carl Barrington Greenidge, chanceler guianês, e Yván Gil Pinto, chanceler da Venezuela irão tratar também sobre as relações com o Brasil, que vai pedir mais diálogo e cooperação entre os países.

O conflito por conta da região de Essequibo remete ao século 19, durante o processo de criação da Guiana. Foi em 2015, porém, que a situação voltou a ser pauta quando a empresa petrolífera estadunidense ExxonMobil passou a explorar a região. A área é rica em petróleo depois da companhia encontrar diversas reservas.

Desde então, a Guiana despontou na exploração de jazidas de petróleo, mudando a economia local. Somente no ano passado, a economia do país cresceu 62%, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), representando a maior taxa do mundo.

A Venezuela acusa a ExxonMobil não apenas de explorar um território em disputa, mas também de ser usada pelos Estados Unidos para incentivar um conflito local.

Ainda, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela e Irfaan Ali, presidente da Guiana, devem se reunir em breve também no Brasi l para discutir a situação de Essequibo.

Lula na Guiana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), irá visitar a Guiana no próximo mês, dia 28, para a cúpula da Comunidade dos Estados do Caribe (Caricom).

Como prioridade na agenda externa, Lula terá reuniões bilaterais para diálogo com países da América Latina.

A ida de Lula à Guiana é vista como um recado a Nicolás Maduro, que reivindica Essequibo, localizado no território guianês.

