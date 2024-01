Foto: Reprodução Esse são os signos mais carinhosos do Zodíaco

Todos sabem que os signos influenciam comportamentos e algumas características pessoais. Por conta disso, alguns signos carregam a fama de serem mais carinhosos que outros. Separamos uma lista com os signos mais carinhosos do zodíaco.

Vale lembrar que cada indivíduo é único e possui personalidades individuais, mas os signos acabam direcionando determinados comportamentos . Por isso, você pode conhecer pessoas dos signos dessa lista que não sejam tão carinhosas assim. Mas, vamos para a lista dos signos que se destacam quando o assunto é carinho.

Signos mais carinhosos do Zodíaco

Confira os signos considerados mais carinhosos.

1. Peixes

Quando o assunto é carinho, o signos de peixes domina! Quem é desse signo, é considerado sensível e amoroso. Carrega uma grande necessidade de afeto e faz questão de retribuir intensamente todo o afeto recebido. Assim, quando o pisciano encontra uma pessoa que valoriza esse seu lado, não mede esforços para fazê-la feliz e os limites do mundo são poucos para as suas loucuras de amor.

2. Câncer

O signo mais emotivo do Zodíaco não iria ficar de fora desse ranking! Os cancerianos tratam relações e paixões como um verdadeiro cristal em sua vida. O signo ama muito a companhia no cotidiano e valoriza a sensação de se sentir amado. Por isso, gosta de fazer com que as pessoas se sintam assim sempre.

3. Touro

Taurinos valorizam intensamento relacionamentos estáveis e duradouros. Por isso, eles entendem que é preciso se dedicar e valorizar o amor. Com muita responsabilidade afetiva, amor e carinho nunca faltarão para quem se relaciona com pessoas desse signo.

4. Escorpião

Ainda que escorpianos sejam considerados mais fechados e misteriosos, se aprofundam e são sinceros no quesito relações. Os escorpianos, de fato, não são melosos, mas sabem dar carinho para aqueles que amam, especialmente quando esses precisam de conforto e apoio. Além disso, pessoas do signo de escorpião prezam muito pela fidelidade e companheirismo como provas de amor!

5. Libra

Para os librianos, o amor é coisa séria e eles fazem questão de compreender os sentimentos de ambos os lados. Quando apaixonados, os nativos desse signo deixam aflorar seu lado mais sensível e amoroso, e fazem questão de demonstrar para a pessoa amada o quanto ela é importante e especial em sua vida.

