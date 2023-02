Reprodução/Instagram Essas botas inspiradas em anime estão dominando a internet

Se você é uma usuária assídua das redes sociais, já deve ter se deparado com essas botas no seu feed. A última novidade da MSCHF são as botas inspiradas no anime “Astro Boy”, de Osamu Tezuka. O hub de arte, com sede no Brooklyn, em Nova York, não cita nominalmente o desenho, mas a gente não precisa ir muito longe para entender a referência.

O lançamento oficial está previsto para o próximo dia 16 de fevereiro. Chamado de “Big Red Boot”, o item estará à venda por US$ 350 (cerca de R$ 1.840, na cotação atual).

Os modelos chegaram a ser usados recentemente pelo astro da NBA Shai Gilgeous-Alexander, quando chegou para a partida entre Lakers e Thunder.

A MSCHF já é conhecida por suas criações bem inusitadas. Em 2021, a marca gerou polêmica ao lançar 666 pares do “Satan Shoes”, em parceria com o rapper Lil Nas X e customizando o Nike Air Max 97.

Divulgação MSCHF lança “Satan Shoes”, collab com o rapper Lil Nas X

Os tênis custavam US$ 1.018 (cerca de R$ 5.350, na cotação atual), uma referência à passagem bíblica Lucas 10:18, que diz: “Eu vi Satanás cair do céu como um raio”. E mais: a bolha de ar da sola de cada sapato continha tinta vermelha e “uma gota” de sangue humano, de acordo com a MSCHF.

O modelo ainda trazia um pingente de crucifixo, uma cruz invertida e, em contraposição, àgua benta proveniente do Rio Jordão. A Nike, claro, não gostou nada da criação. Mas já era tarde: os tênis esgotaram em menos de um minuto de venda.

Após o burburinho, a multinacional se manifestou dizendo que “não compactuava” com o lançamento e que tomaria medidas legais contra os envolvidos. “Não temos relacionamento com Lil Nas ou MSCHF. A Nike não projetou ou lançou esses tênis e não os endossamos.”

