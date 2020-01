Espírito Santo fecha 2019 com menos de 1 mil homicídios

O ano de 2019 chegou ao fim com menos de 1 mil homicídios no Espírito Santo. Ao todo, foram registradas 978 mortes no ano passado. Esse é o melhor resultado atingido no Espírito Santo desde 1993, quando o Estado superou essa barreira dos mil assassinatos.

Ao todo, 85 vidas foram tiradas de forma violenta no último mês. O dado representa o segundo dezembro menos violento no Estado desde 1996. No ano passado houve um caso menos.

No comparativo entre 2018 e 2019, 131 vidas a menos foram perdidas no Espírito Santo, sendo a maior quantidade de redução na Grande Vitória. Para o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, a dinâmica de monitoramento do Programa Estado Presente em Defesa da Vida é um dos fatores determinantes para um trabalho mais eficiente das forças de segurança.

“A liderança do nosso governador Renato Casagrande, desde o começo do ano, mostra o foco do Governo do Estado na redução da violência letal. Com prisão qualificada de homicidas e foco na apreensão de armas de fogo, resultado de um trabalho profissional e competente das polícias Militar e Civil, conseguimos chegar a esse resultado histórico. Para 2020 esperamos melhorar ainda mais e dar esse resultado aos capixabas”, afirmou o secretário.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesp

Victor Muniz

(27) 3636-1572 / 99284-3303

[email protected]