Espírito Santo é 1º lugar no Ranking Transparência Covid-19 2.0

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) dará início, na próxima segunda-feira (13), às provas práticas de direção veicular da categoria A (motocicleta) em um novo espaço: no Centro Metropolitano de Provas Práticas de Direção Veicular, no Pavilhão de Carapina, localizado na Rodovia do Contorno, na Serra.

O local estará disponível para atender aos candidatos vinculados aos Centros de Formação de Condutores (CFCs) dos municípios de Vitória, Serra e Cariacica. Vale destacar que os CFCs de Cariacica terão ainda a opção de agendar as provas em Vila Velha.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, explica que o Centro Metropolitano de Provas Práticas é fruto de uma parceria com a Secretaria de Turismo (Setur), que é detentora do espaço, com o objetivo de aperfeiçoar a formação de condutores de motocicletas na Grande Vitória.

“Junto com a equipe de Habilitação do Detran|ES vínhamos estudando áreas para que as provas pudessem ser realizadas em um local que oferecesse mais conforto e segurança aos candidatos, instrutores e examinadores. Dialogamos com o Governo do Estado e as prefeituras da Grande Vitória e conseguimos, então, a cessão dessa área pública junto à Setur. A partir de então, iniciamos a reforma com a devida estrutura para implantarmos a centralização deste serviço, que é uma tendência que pretendemos expandir no interior, primando sempre pela formação com maior qualidade e pelas medidas de proteção contra a transmissão do novo Coronavírus”, afirma Givaldo Vieira.

O Centro Metropolitano de Provas Práticas de Direção Veicular possui cobertura para a realização dos exa-mes, bebedouros, banheiros com acessibilidade, bem como vigilância, e acesso por meio de linhas de ônibus. O Órgão trabalha para, nos próximos meses, disponibilizar Wi-Fi gratuito e instalar câmeras de videomonitoramento.

Orientações aos candidatos

Os exames ocorrerão, nesse primeiro momento, de 7h às 11h, com o agendamento de, no máximo, cinco candidatos a cada 30 minutos. Mas a partir do dia 27 de julho, estará disponível o agendamento também para o turno vespertino, com provas de 13h às 17h.

O candidato deve chegar ao local de prova com pelo menos 10 minutos de antecedência, utilizando máscara, portando um documento original de identificação com foto em bom estado de conservação (RG, passaporte, carteira de trabalho, certificado de reservista, entre outros) e a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV).

O candidato não deve levar acompanhante, pois o acesso será permitido apenas para os candidatos e instrutores que estiverem agendados. O acesso ao local será pelo portão de entrada do Pavilhão, próximo ao Sexto Batalhão de Polícia Militar, onde o segurança responsável realizará a checagem do nome do candidato, do instrutor e da placa da moto, constante na lista previamente enviada pelo Detran|ES.

Depois de concluir a sua prova, o candidato deverá deixar o local, a fim de evitar aglomeração. Portanto, só irão permanecer aqueles que estiverem aguardando para fazer a sua prova, bem como os seus instrutores e os examinadores de trânsito.

Canais de atendimento

Habilitação:

– Coordenação de Provas

Exclusivo pelo Telegram: @cetpdetranes / (27) 99985-7459

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Rhayan Esteves / Fabricia Borges / Fátima Negrelli / Zu Coelho

[email protected]