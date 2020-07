Esposas de militares visitam terra indígena, pintam a unha e causam aglomeração

Reprodução Alunos em Manaus

Alunos das escolas particulares de Manaus (AM) retomam as atividades no “novo normal” após redução nos casos de Covid-19 . O retorno foi autorizado com diversas normas e recomendações por parte do Governo do Amazonas. Até o momento, o estado é o primeiro a retomar as aulas, mas ainda não há previsão para o retorno de escolas públicas e municipais.

Cerca de 60 mil alunos que integram mais de 200 instituições privadas vivenciam o sistema híbrido de rodízio no “novo normal”. Distanciamento e aula digitais são orientações do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas.

Diversas medidas de segurança foram traçadas pelo governo para tentar suprimir novos casos de Covid-19 e evitar um segundo surto em Manaus. Antes de tudo, foi adotado rodízio dos alunos. Estudantes e funcionários do grupo de risco devem continuar as atividades remotas pela internet. A lotação das salas ficará limitada a 50% da capacidade, garantindo espaço mínimo de 1,5 metro entre os alunos.

No ambiente escolar, aulas de educação física devem evitar atividades que envolvam contato entre alunos. Bibliotecas devem funcionar apenas para empréstimo e devolução de material, impedindo o ato de leitura no local. O uso de máscaras é obrigatório.