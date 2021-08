Esposa de Silvio Santos faz rara aparição na TV e emociona Patrícia Abravanel

Reprodução/SBT Íris Abravanel participa do “Vem Pra Cá”

Íris Abravanel não é muito de aparecer na televisão, ao contrário das filhas e do marido Silvio Santos, que voltou a gravar recentemente . Nesta segunda-feira (9), a autora de novelas fez uma rara aparição na televisão durante o “Vem Pra Cá”, apresentador por Patrícia Abravanel, e mandou um recado para um dos convidados.

Marcos Paulo, de 17 anos, pertence ao espectro autista e é fã da novela “As Aventuras de Poliana”, escrita por Íris Abravanel. Ele tinha o sonho de conhecer o SBT, pois conta que a trama mudou a vida dele. Assim como a personagem principal, o adolescente faz o jogo do contente, uma estratégia de sempre procurar ver o lado bom das situações.

“A sua vida mudou outras vidas, principalmente a da minha mãe. A minha mãe é a que escreve a novela, tá? Ela acabou de mandar um recadinho no meu celular”, disse Patrícia. “Marcos Paulo, você é um querido. Você nos incentiva a continuar. Fazer novela não é um trabalho fácil, é um trabalho praticamente de engenharia, mas aquela mensagem, aquilo que queríamos passar você absorveu, você absorveu jogo do contente. Queria agradecer aos seus pais e a você porque aquelas palavras me deram ânimo a continuar”, disse Íris Abravanel.

“Quando tinha 12 anos, eu li o livro de Poliana, aprendi o jogo do contente. Sempre levei o lado bom das pessoas porque existe. O bem tem que prevalecer”, continua a autora. Após a exibição dessa mensagem de áudio, Patrícia Abravanel ficou mexida com as palavras da mãe.

“Eu me emociono porque a minha mãe realmente é essa mulher. Ela que incentiva a gente a ver o lado bom das pessoas e da vida”, disse a apresentadora do “Vem Pra Cá”.