Esposa de Rodrigo Faro afirma que apresentador está curado da Covid-19

Reprodução Rodrigo Faro está curado da Covid-19





Vera Viel, apresentadora e mulher de Rodrigo Faro, usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (14) para avisar aos fãs que o apresentador da Record TV está curado da Covid-19 .

O comandante da “Hora do Faro” testou positivo para o coronavírus no dia 2 de julho. Depois, Vera Viel e as filhas do casal também foram contaminada s. “Oi, gente. Tudo bem? Passando aqui pra responder as mensagens que estou recebendo de muita gente querendo saber como a gente está, se a gente se recuperou. Sim, estamos ótimos, graças a Deus! Rodrigo está muito bem, eu, as meninas. Foram dias difíceis, de muita luta, mas vencemos este vírus! Espero que todas as pessoas que estão passando por isso também se recuperem”, iniciou Vera Viel.





Vera agradeceu o carinho dos fãs durante o isolamento e aproveitou para anunciar quando Rodrigo volta às gravações. “Foram fundamentais as orações de todo mundo, as mensagens de carinho nos ajudaram. Agora é vida que segue: semana que vem Rodrigo já deve voltar a gravar e a gente está muito muito feliz e grato a Deus pela nossa recuperação”, completou.

Rodrigo Faro e Vera Viel são pais de Clara (16), Maria (13) e Helena (8). Segundo a apresentadora, todos estão bem.