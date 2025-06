Esposa de Marcos Mion convence marido a passar aniversário em Paris: ‘Só comigo’

“Ele ia passar o aniversário no avião pra chegar e comemorar com as crianças , eu convenci o pit stop em Paris pra comemorar só comigo e depois com o resto da família, foi difícil essa tarefa mas consegui e acho que tive sucesso ! Ele é assim… o cara mais família e paizão que eu conheço , o filho mais carinhoso e preocupado. Ele pode estar exausto mas pega um avião só pra ver as crianças, dorme pouco, treina muito, gosta da rotina, da mesma comida, da segurança de saber que mesmo trabalhando longe e se dedicando de corpo e alma pro seu talento de entreter que é o que te move, o que traz a energia pra sua vida, ele volta pra casa e tem o aconchego da família.”, iniciou ela.

“E eu gosto de tirar ele dessa zona de conforto, são desafios que a vida me coloca, mas tenho certeza que ele agradece, afinal eu não vejo ele descansar a não ser quando eu obrigo! 🫶🏼. Parabéns amor da minha vida! Que venha mais um ano com muita saúde, amor e bençãos! Te amo ♥️. ps: pronto ! Agora podemos voltar pra casa e comemorar com as crianças 😅 Mas foi bom descansar não foi?”. Finalizou. Confira cliques abaixo: