Esposa de Leonardo destaca pernões em sequência de fotos

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, está sempre conquistando a admiração dos internautas nas redes sociais com suas belas publicações. Na última quarta-feira (18), por exemplo, a famosa postou uma sequência de fotos, em que deixou seus pernões à mostra e esbanjou muita beleza.

Nos cliques, a empresária surge sentada em um sofá, usando uma blusa lilás, óculos escuro e salto alto. Com sua pose discreta, a esposa do cantor sertanejo deixou os fãs intrigados e alguns questionaram até mesmo, se ela estava sem calcinha.

Já na legenda da publicação, Poliana Rocha deu um verdadeiro show de auto estima e empoderamento feminino. “De todas as mulheres que já fui, a que eu mais AMEI, é a que sou hoje!!!!”, escreveu ela, acrescentando as hashtags: #autoconhecimento #amorpróprio #emponderamentofeminino.

Fãs elogiaram Poliana Rocha

Em poucas horas, a postagem da esposa de Leonardo fez muito sucesso e conquistou a atenção dos fãs e admiradores. Por lá, ela recebeu mais de 160 mil curtidas, além é claro, dos elogios carinhosos que ela sempre merece.

Leonardo faz revelação sobre a esposa

Em tempo, o cantor Leonardo resolveu responder algumas perguntas no Instagram de sua mulher, Poliana Rocha. Na ocasião, ele surpreendeu os seguidores com uma revelação inesperada. Questionado por um internauta, sobre o que ele achava mais bonito na esposa, o artista disparou:

Casamento duradouro

Juntos há mais de 23 anos, Poliana Rocha contou em entrevista à Quem, alguns detalhes da relação com Leonardo. Na ocasião, ela não poupou elogios ao artista e destacou a simplicidade e espontaneidade do famoso.

“Tive dois namoradinhos de adolescência. Mas o Léo foi e é o meu grande amor. O que me encanta nele é a simplicidade, o jeito espontâneo de ser e de como é verdadeiro no que ele fala e pensa. Ele é sem rodeios. Adoro pessoas assim que falam o que tem que falar na cara, sem máscaras e isso realmente me encantou nele e me encanta até hoje.”, afirmou a loira.