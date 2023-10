Esposa de Júlio Rocha: ‘Terapia foi fundamental para o meu puerpério’

Reprodução/Instagram Karoline Klein, esposa de Júlio Rocha, fala da importância das mamães darem atenção à saúde mental: ‘A terapia foi fundamental para o meu puerpério’

A influenciadora Karoline Kleine , de 34 anos, casada com o ator Júlio Rocha , compartilhou de forma sincera a sua jornada na maternidade, relembrando os desafios enfrentados durante suas três gestações e destacando a importância de dar atenção à saúde mental .

Karoline é mãe Sarah, de 4 meses de idade, Eduardo, de 3 anos, e José, de 4. Em sua primeira gravidez, ela acredita que um dos principais desafios foi a adaptação, já que ela e Júlio Rocha viviam em cidades diferentes, antes de se mudarem para São Paulo. Já na segunda gestação, a influenciadora enfrentou mudanças hormonais intensas, além da chegada da pandemia. Por fim, na terceira gravidez, desfrutou de um período mais sereno em sua vida, embora tenha enfrentado mudanças físicas mais marcantes.

Enquanto estava à espera de Sarah, contou ela, a terapia teve um papel fundamental em sua vida. “Nas duas primeiras gestações, eu não estava atenta à minha saúde mental, estava muito ligada no automático das coisas. E quando decidi ter meu terceiro filho, eu iniciei a terapia três meses antes de engravidar. Fiz durante toda a gestação. E esse trabalho e preparo mental foram fundamentais para o meu puerpério”, admitiu Kleine.

A esposa de Júlio Rocha também comentou sobre a tarefa árdua de tentar equilibrar a carreira com a maternidade e a pressão social que muitas mães enfrentam. “É um desafio diário, a cada hora”, confessou. Ela explicou que tenta se organizar e planejar seus dias e agenda para conciliar essas responsabilidades, mas está ciente de que os filhos nem sempre seguem um cronograma. “Sabemos que filhos não seguem agenda, né?”.

Já no que diz respeito à pressão maternal, Karoline reforçou a importância de manter o equilíbrio e o bom humor. “Acredito muito na experiência e na maneira de enxergar a vida de cada mulher. A maneira que sentimos cada situação vai ser a forma que vamos relatar nossa experiência para o mundo. Acredito muito no equilíbrio. Como relato no meu Instagram, a rotina diária na maternidade tem inúmeros desafios, mas podemos deixá-los mais leves, trazendo o bom humor mesmo nas horas mais difíceis”, concluiu a influenciadora, que tem mais de 550 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

