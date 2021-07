Esposa de Cid Moreira fala sobre acusações de cárcere privado: “Ele decide tudo”

Reprodução/Instagram Fátima Sampaio Moreira com o marido Cid Moreira

Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira, falou sobre as acusações feitas pelos filhos do jornalista, que alegam que ela esteja mantendo o marido em cárcere privado , e falou que ele continua “muito lúcido e muito ativo”.

Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record TV, ela comentou: “Cárcere privado? Que loucura é essa? Um cara forte desse, faz vários comerciais”.

Ela ainda disse que o marido, que está com 93 anos, é completamente dono de si e que está muito lúcido e muito ativo. “Ele decide as coisas, ele escolhe o que vai vestir, o que vai comer. Ele decide se vai entrar nesse comercial, se isso aqui pode ou não pode. Ele lê os contratos, é um cara super atualizado”, declarou. E continuou dizendo que “É admirável chegar nessta idade com tanta tranquilidade, lucidez e capacidade”.

“Muito lúcido, muito ativo”, diz esposa de Cid Moreira sobre o jornalista. Assista ao #DomingoEspetacular ao vivo em https://t.co/wzmXT6CYbx e reveja a íntegra quando quiser! #ReportagensDE pic.twitter.com/TnDXygginq — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) July 25, 2021