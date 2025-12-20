Esposa com outro | Brasileiro cria versão ‘suave’ e divertida do ‘hotwifing’; descubra

Mas será que essa prática pegaria no Brasil? Se você acha que não, definitivamente isso não pegaria no Brasil, repense… Mesmo porque já existe até mesmo uma versão “suave”, divertida e mais realista para quem tem curiosidade (mas também tem pé no chão).

Nos últimos tempos, entre um meme, um podcast e um vídeo perdido no TikTok, começou a pipocar um termo que fez muita gente arregalar os olhos: hotwifing.

Mas afinal: isso pega no Brasil? Dá para viver algo assim sem virar novela mexicana? Existe um jeito mais suave, mais “vida real” de adaptar o conceito?

A resposta curta: sim, mas com jeitinho brasileiro, claro.

Vamos por partes…

O que é hotwifing, sem enrolação?

No conceito clássico, hotwifing é quando um homem sente prazer em ver (ou saber) que sua parceira se relaciona sexualmente com outros homens, com consentimento, regras e comunicação total.

É uma prática ligada ao universo do cuckold, (em poucas palavras, gostar de ver a parceira se relacionando com outros homens) mas com um diferencial importante:

O foco está no prazer compartilhado, não na humilhação.

Em outras palavras: é mais sobre fantasia, liberdade combinada e admiração pela parceira do que sobre submissão.

É como se o casal dissesse: