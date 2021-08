Esponjas de maquiagem: quando trocar, onde guardar e como usar?

Belliz Confira os cuidados essenciais com a esponjinha

As esponjas são acessórios indispensáveis na hora do make up. De acordo com a maquiadora parceira Belliz, Paola Gandolpho, elas são ótimas para aplicação de produtos líquidos e cremosos e ajudam a deixar a maquiagem muito mais natural e homogênea. A especialista em beleza conta a seguir o que você precisa sobre como usar, guardar e quando trocar suas esponjas de maquiagem.

Como usá-las?

“Hoje nós temos várias opções de formatos de esponjas: em gota, para aplicações no canto dos olhos; chanfrada que facilita a aplicação de base nas maiores áreas do rosto; 3D com recortes que se encaixam em todos os ângulos; micro e mini para as menores áreas do rosto, a variedade é bem grande e a forma de usar é basicamente a mesma com todas elas”, pontua Paola e explica, “basta umedecer um pouco a esponja, retirar o excesso de água – esse processo impede que o acessório absorva base ou corretivo além da conta e evita o desperdício -, depois aplicar o produto com leves batidinhas. O resultado é uma pele uniforme e natural.”

Onde guardar?

“O mais importante é nunca guardar as esponjas úmidas, logo depois de fazer a make. A dica é reservar um lugarzinho para ela em ambiente arejado e aberto para que seque por completo. Assim se evita o mofo e proliferação de bactérias que podem prejudicar a saúde da pele nas aplicações seguintes.”

Quando trocar?

“Assim como os produtos de make, os acessórios também têm prazo de validade e, no caso das esponjas, a troca deve ser feita a cada três meses, quando bem conservada. Do contrário, devem ser trocadas a cada dois meses. Entre essas trocas, é preciso limpá-las pelo menos uma vez a cada duas utilizações e, no máximo, uma vez por semana. Essa lavagem – que pode ser feita com shampoo ou sabonete neutro e água corrente – ajuda a remover os resíduos de produto que podem carregar a produção e a remover bactérias que ficam acumuladas, aumentando a durabilidade do acessório.”