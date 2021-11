Redação João Bidu Espiritualidade equilibrada: salmos de paz para uma vida iluminada

Todas as pessoas têm a capacidade de desenvolver a própria espiritualidade. Algumas fazem isso com mais intensidade, outras menos, algumas optam por alguma religião, outras por estilos de vida ou práticas holísticas. Independentemente de como, ter uma espiritualidade equilibrada traz benefícios para todos os setores da vida – isso porque uma alma tranquila é capaz de encarar a vida com os pés no chão e o coração em paz, a superar os desafios com coragem e desfrutar cada momento com amor. E para os cristãos, separamos esses salmos de paz que vão te ajudar a manter sua espiritualidade equilibrada e absorver o melhor da vida.

Salmo 20

“O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos (Selá). Conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões; cumpra o senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido; Ele o ouvirá desde o seu santo Céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor; ouça-nos o Rei quando clamarmos.”

Salmo 23

“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor por longos dias.”

Salmo 46

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a Terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza (Selá). Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela; não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram; os reinos se moveram; Ele levantou a sua voz e a Terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio (Selá). Vinde, contemplai as obras do Senhor; que desolações tem feito na Terra! Ele faz cessar as guerras até ao fim da Terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre a Terra. O Senhor dos exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio (Selá).”

Salmo 92

“Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo; Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade; Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério; sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Mui profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão; serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira; crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.”