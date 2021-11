Espírito Santo vai ter recorde de chuva até o final do ano

O tempo chuvoso que atinge a Grande Vitória desde a última quarta-feira (10) serviu de alerta para o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Isso porque, de acordo com os órgãos, está previsto um excesso de chuva para o restante deste mês e para dezembro.

Segundo o chefe do Departamento de Integração da Defesa Civil do Estado, ligado ao Corpo de Bombeiros, major Fábio Maurício Rodrigues Pereira, o monitoramento feito pela equipe mostra que, até o fim do ano, está previsto um volume de chuva maior do que a média histórica no Estado.

“Alguns modelos meteorológicos mostraram que a média de precipitação deste fim de ano no Estado deve ser superior à média prevista para os meses de novembro e dezembro, historicamente, o que é preocupante”, frisou o major.

Para efeito de comparação, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de chuva para a região da Grande Vitória é de 220 milímetros nos meses de novembro e dezembro (cada milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado). Assim, é esperado um volume superior para este ano.

Para minimizar os problemas que possam acontecer por conta das chuvas que ainda estão por vir, o major explica que o Centro de Inteligência da Defesa Civil, inaugurado em setembro, pode ajudar no trabalho de prevenção.

“Com o Centro de Inteligência, fazemos o monitoramento das regiões e emitimos alertas para tomarmos decisões antecipadas. Outra vantagem é que conseguimos colocar, no mesmo local, as agências que têm vocação para atender desastres. Isso facilita a integração e a comunicação, com a ajuda de imagens e informações para o planejamento das ações conjuntas”.

Para o feriado da próxima segunda-feira, a previsão é que aconteça uma estiagem, ficando o tempo mais aberto e ensolarado, segundo o Inmet e a Defesa Civil.

A chuva deve permanecer no Estado, pelo menos, até o próximo domingo, mas, a partir de amanhã, o tempo já começa a ficar menos carregado, de acordo com as previsões.



Chuva acima da média histórica

– Está previsto para o restante de novembro e para o mês de dezembro um excesso de chuva.

– Para o fim deste ano, a previsão é que chova mais do que 220 milímetros, média histórica para a região da Grande Vitória nos meses de novembro e dezembro.

Boletim da Defesa Civil

– O último boletim emitido pela Defesa Civil registrou avisos para chuvas intensas em todo o Estado, e é válido também para hoje.

Ocorrências

– Na grande Vitória, os municípios de Fundão e Serra registraram ocorrências por conta da chuva.

– Em Fundão, a chuva forte alagou um trecho da BR-101 no centro do município.

– Na Serra, houve queda de muro nos fundos de uma residência, no bairro Cascata.

Previsão para o fim de semana e feriado

– Para o fim de semana, a previsão é que o sol comece a aparecer a partir de amanhã.

– A chuva deve continuar até domingo, mas, a partir de amanhã, o tempo abre, com poucas nuvens e sol.

– O tempo deve permanecer aberto e sem chuva durante o feriado da próxima segunda-feira, quando é celebrada a Proclamação da República.

(*Defesa Civil, Instituto Nacional de Meteorologia, Incaper e Tribuna on line)