Espírito Santo vai pagar bônus desempenho a 15 mil servidores da educação

Cerca de 15 mil servidores da Educação no Espírito Santo vão receber o pagamento do Bônus Desempenho. O governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira (9), o repasse a ser feito aos profissionais da Secretaria da Educação (Sedu) que atuam em escolas da rede estadual de ensino e de outras unidades. Eles ganharão o benefício com base em indicadores coletivos e individuais junto ao pagamento do mês de julho.

Ao todo, o montante será de R$ 48 milhões em bônus, de acordo com o governador Renato Casagrande (PSB). De acordo com Vitor de Angelo, secretário de Estado da Educação, a medida é voltada tanto para os servidores efetivos quanto para os contratados em regime de designação temporária, mesmo aqueles que não estão mais em atuação na rede em 2025.

“Afinal, o bônus se refere ao ano de 2024, desde que tenham complementado os requisitos estabelecidos na legislação”, diz o secretário.

Segundo divulgação do governo do Estado, a concessão da bonificação por desempenho para profissionais ativos da educação é um reconhecimento do trabalho dos professores e servidores da rede de ensino. O profissional pode receber até um salário e meio a mais por ano, conforme os resultados apurados pela unidade de ensino onde exerce suas funções, mais o seu desempenho individual.