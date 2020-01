Espírito Santo terá sol e calor a partir de quarta-feira, aponta previsão

Uma massa de ar seco ganha força sobre o Espírito Santo no fim da semana e mantém as nuvens carregadas afastadas por alguns dias

O sol forte deve voltar a predominar no Espírito Santo a partir da próxima quarta-feira (29), segundo previsão do Climatempo. Já esta terça-feira (28) deve ser um dia com muita nebulosidade e chuva a qualquer hora. Várias pancadas de chuva devem ocorrer no dia e algumas podem ser de moderadas a fortes, de acordo com a previsão.

As condições para chuva diminuem durante a quarta-feira (29). Pancadas de chuva ainda poderão ocorrer em todas as regiões do Estado, mas o tempo seco e o sol já devem predominar na Região Norte no decorrer da tarde.

Uma massa de ar seco ganha força sobre o Espírito Santo no fim da semana e mantém as nuvens carregadas afastadas por alguns dias, prevê o Climatempo. Entre a quinta-feira (30) e o sábado (02), o Espírito Santo terá dias de sol forte e calor, sem previsão de chuva.

NOVAS TEMPESTADES

Os capixabas ainda devem ter problemas com a chuva no mês de fevereiro, de acordo com o Climatempo. A previsão é de que a ZCAS (a Zona de Convergência do Atlântico Sul) se organize mais duas vezes em fevereiro: uma na primeira semana de fevereiro e outra no fim do mês.

Assim, no decorrer da próxima semana, as áreas de nuvens carregadas devem voltar a atuar sobre o Espírito Santo e há risco de novos eventos de chuva forte. Há risco de chuva forte também sobre a Grande Vitória.

(*G1)