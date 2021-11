Espírito Santo terá mais um final de semana chuvoso

Na quinta-feira (25), há previsão de chuva para o Espírito Santo, assim como no sábado (27) e no domingo (28)

Já virou rotina para os capixabas: nos dias úteis, o sol predomina. Mas no fim de semana, que é o momento ideal para curtir uma praia ou dar uma volta, a chuva cai. Para o próximo sábado (27) e domingo (28), a situação não será diferente.

Segundo o Incaper, esta quarta-feira (24) será de poucas nuvens e calor no Espírito Santo, por conta da atuação de um sistema de alta pressão que mantém o tempo aberto no Estado. Não há expectativa de chuva e as temperaturas seguem elevadas no território capixaba.

Na quinta-feira (25), a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros favorece as condições de instabilidade em parte do Estado. Há previsão de chuva rápida pela manhã na Grande Vitória e na região Nordeste.

Ao longo do dia, há previsão de chuva em pontos isolados das regiões Norte, Noroeste e no trecho leste da região Serrana. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado e as temperaturas máximas sofrem ligeira queda.

Para a sexta-feira (26), há previsão de tempo quente e abafado no Espírito Santo, por causa da atuação de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens no Estado. Os ventos aceleram, podendo soprar de moderada a forte intensidade em áreas do centro-sul capixaba, inclusive no trecho litorâneo.

Chuva deve voltar no fim de semana

Apesar da possibilidade de chuva para a quinta-feira, para o sábado (27), de acordo com o Climatempo, a previsão é que a chuva volte a cair na Grande Vitória. O dia deve começar com sol e muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

No domingo (28), o dia deve ser nublado e com períodos de chuva a qualquer hora do dia. O sol deve voltar a predominar no Estado na segunda-feira (29), mas ainda com muitas nuvens.