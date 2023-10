Espírito Santo terá final de semana de tempo nublado e possibilidade de chuva; confira

A sexta-feira (20) começou nublada no Espírito Santo, com temperaturas amenas em todas as regiões. De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), pancadas de chuva devem ocorrer pelo estado ao longo do final de semana.

O sábado (21) será de céu parcialmente nublado pelo estado e pequena chance de chuvas fracas em alguns momentos do dia nos trechos mais próximos ao litoral.

Na Grande Vitória, céu parcialmente e pequena chance de chuva fraca.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, céu parcialmente e pequena chance de chuva fraca.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, céu parcialmente e pequena chance de chuva fraca.

Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Norte, céu parcialmente nublado e pequena chance de chuva fraca no leste da região.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, céu parcialmente nublado, sem chuva.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, céu parcialmente e pequena chance de chuva fraca.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.

Domingo (22) de céu nublado. São esperadas chuvas ocasionais ao longo do dia.

Na Grande Vitória, céu nublado com chuva fraca em alguns momentos.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, céu nublado com chuva fraca em alguns momentos.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Serrana, céu nublado com chuva fraca em alguns momentos.

Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, céu nublado com chuva fraca em alguns momentos.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, céu nublado com chuva fraca em alguns momentos.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, céu nublado com chuva fraca em alguns momentos.

Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.