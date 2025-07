Espírito Santo terá chuva e temperaturas abaixo da média durante mês de julho

A Climatempo divulgou um mapa que mostra a tendência do clima para julho deste ano (veja abaixo). Devido ao excesso de nebulosidade, o Espírito Santo aparece todo na área que indica temperatura um pouco abaixo da média, ou seja, deve fazer mais frio do que o normal.

Já com relação às chuvas, elas devem ter volume um pouco acima da média do Estado durante o mês de julho, devido à frequente passagem das frentes frias pela costa do Sudeste.

Até o próximo domingo (6), segundo a Climatempo, a chuva será frequente, podendo ocorrer com moderada a forte intensidade durante algumas horas consecutivas, mas a chance de raios é baixa. Por isso há grande preocupação com grandes acumulados de chuva nas encostas, o que pode gerar deslizamentos. As cidades litorâneas podem ter transtornos como alagamentos e também transbordamento de córregos. A estimativa do volume de chuva que poderá ser acumulado até o dia 4 de julho no Estado é de 50 mm a 100 mm no litoral capixaba e em cidades da Região Serrana.