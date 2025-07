Espírito Santo tem segunda melhor cobertura vacinal da gripe do País

Os esforços dos profissionais da saúde e a participação da população capixaba, em especial dos grupos prioritários, em prol da vacinação contra a gripe em todo Estado têm resultado em dados importantes no cenário nacional. Apesar de ainda não alcançar a meta de cobertura vacinal preconizada pelo Ministério da Saúde, o Espírito Santo é o segundo estado do País com a maior cobertura, com 49,89%.

Os dados são da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) até a última sexta-feira (04). O Espírito Santo está atrás apenas do Estado do Piauí, que apresenta 53,17% de cobertura. A média nacional está em 43,65%. Já a meta preconizada é de 90%.

A cobertura vacinal é referente à imunização dos grupos prioritários que têm meta para a Estratégia de Vacinação Influenza de 2025, que são formados por crianças de 6 meses de idade a menores de 6 anos, gestantes e idosos de 60 anos ou mais.

“O Espírito Santo recuperou posições no ranking nacional da Estratégia de Vacinação Influenza neste ano de 2025. E isso é resultado do trabalho de cada profissional de saúde envolvido em todo esse processo, e também da população capixaba. Mas, ainda não alcançamos a meta preconizada, e continuaremos buscando a melhoria da cobertura vacinal”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

A fim de alcançar a cobertura de excelência, a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI), vem orientando os municípios quanto ao fortalecimento de ações de vacinação nas escolas, de ações extramuros, como as realizadas nos terminais da Grande Vitória, e da ampliação da oferta da imunização à população.

Além disso, o PEI coordena o envio de mensagens de texto aos celulares, os SMSs, como forma de reforçar a comunicação aos pais e responsáveis de crianças de seis meses de idade a menores de 6 anos, que ainda não foram imunizadas contra a gripe. Já foram enviadas mais de 600 mil SMSs de abril, mês de início dos envios, até junho. Em julho, os envios seguem acontecendo.

Em 2024, segundo dados da RNDS, o Espírito Santo foi o de maior cobertura entre os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, com 69,06%.

