Espírito Santo tem novos alertas de chuva e ventos; veja previsão para o fim de semana

Avisos foram emitidos nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas amarelos para acumulado de chuva e ventos costeiros. Os avisos, que indicam perigo potencial, foram emitidos nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e se somam a um terceiro, também de acumulado de chuva, que já estava em vigor.

São dois alertas de acumulado de chuva: um que termina às 23h59 desta sexta-feira (4), e o outro que vai até o final de sábado (5). Já o aviso de ventos costeiros começa às 10h e vai até 21h desta sexta-feira. Veja, abaixo, os detalhes de cada um:

Acumulado de chuva

O alerta de acumulado de chuva que vai até sábado (5) atinge 29 cidades do Estado, sobretudo da região litorânea. Nelas, pode chover até 50 mm por dia.

Veja a lista: Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória

Ventos costeiros

O alerta de ventos costeiros foi emitido para 18 cidades. Segundo o Inmet, deve haver intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

O fenômeno vai atingir os seguintes municípios: Anchieta, Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Fundão, Guarapari, Itapemirim, Jaguaré, Linhares, Marataízes, Piúma, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória

Previsão para o fim de semana

Para o sábado (5), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de tempo instável no Espírito Santo, com chuva fraca e ocasional, principalmente na Grande Vitória, Sul, Serrana e Nordeste, devido aos ventos úmidos do oceano. As temperaturas sobem em todo o Estado. No Norte e Noroeste, o tempo fica com variação de nuvens, mas sem chuva. Ventos fracos a moderados no litoral.

Já no domingo (6) o tempo fica estável, com sol predominando na maior parte do Estado. Segundo o Incaper, no Norte e Nordeste o dia começa nublado, com abertura de nuvens à tarde, sem chuva. Nas outras regiões, tempo com sol entre nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas aumentam no Sul, Região Serrana e Metropolitana, enquanto no Norte permanecem estáveis por causa da nebulosidade pela manhã.