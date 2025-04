Espírito Santo tem novo alerta laranja para chuva e ventos de até 100 km/h

29 cidades capixabas estão na área do aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de chuva intensa para 29 cidades capixabas. O aviso de perigo, indicado na cor laranja, é válido para o município da metade sul do Espírito Santo até a manhã de domingo (6).

Segundo o Inmet, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros por dia e os ventos a 100 quilômetros por hora.

Para este fim de semana, há previsão de chuvas intensas no Sudeste do país, incluindo trechos do Estado. Durante a madrugada deste sábado (5), algumas cidades registraram pontos de alagamento. Em Castelo, o volume da chuva assustou moradores.

De acordo com o boletim extraordinário da Defesa Civil, Muniz Freire foi a cidade capixaba onde mais choveu. Foram registrados 106 milímetros entre a sexta (4) e o sábado. Apesar disso, não há registros de ocorrências graves na cidade.

Cidades do ES em alerta

Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante