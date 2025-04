Espírito Santo tem menor índice de assassinatos no mês de março desde 1996

O Espírito Santo fechou o mês de março com o menor número de homicídios registrados na série histórica. O resultado de 58 assassinatos em 31 dias foi o melhor desde 1996. Além disso, o primeiro trimestre também alcança um resultado histórico de redução, fechando em 199 mortes violentas dolosas, contra 231 no mesmo período do ano passado. A queda, até o momento, é de 13,9% em relação a 2024.

Os dados englobam os homicídios comuns e feminicídios. O melhor mês de março registrado anteriormente havia sido no ano anterior, com 83 mortes. Ou seja, em 2025, foram 25 vidas preservadas em relação ao mesmo período de 2024. Com exceção à região noroeste, que teve um pequeno acréscimo de três casos em relação ao ano passado, todas as regiões do Estado apresentaram redução de assassinatos no acumulado do ano.

Em março, o destaque ficou para as regiões Metropolitana e Noroeste, que registraram os melhores resultados do ano, com 26 e sete homicídios, respectivamente.

“Sempre digo que não devemos comemorar enquanto uma vida estiver sendo perdida, mas este resultado é um reflexo do trabalho incansável das nossas forças de segurança e do programa Estado Presente em Defesa da Vida. Sabemos dos desafios, mas a cada redução nos crimes em geral e principalmente nos homicídios, vemos que todo o esforço e planejamento estão surtindo efeito. O investimento constante na recomposição do efetivo, em tecnologias de segurança e na valorização dos nossos policiais tem sido fundamental para alcançarmos esses números”, comentou o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou o empenho das forças de segurança e os investimentos fundamentais do Governo do Estado, para que as reduções dos últimos anos tenham sido alcançadas.

“O programa Estado Presente é um sucesso na questão da gestão, mas com certeza não funcionaria se não fossem os investimentos realizados pelo Governo e o entendimento da importância disso pelo governador. A recomposição de efetivo constante, aquisição de novas tecnologias, ações de proteção ao policial e melhoria das instalações físicas. Isso motiva o servidor, que está sendo valorizado e amparado para continuar enfrentando a criminalidade no Espírito Santo”, afirmou Damasceno.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento e coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Álvaro Duboc, também falou sobre os resultados do período.

“A segurança pública continua sendo um desafio enorme para o País e para o Espírito Santo, que, vez ou outra, também enfrenta episódios lamentáveis de violência. Mas esses indicadores demonstram que as nossas forças policiais estão preparadas para responderem à altura. Mesmo diante dos desafios, os números de crimes violentos seguem sendo reduzidos, mês após mês, no território capixaba. Isso é fruto de um trabalho articulado e, sobretudo, da seriedade com que a gestão do governador Renato Casagrande lida com o tema. Afinal, enquanto tiver um cidadão sendo vítima de violência no nosso Estado, as ações do Programa Estado Presente estarão sendo reforçadas e executadas com todo vigor”, ressaltou Duboc.

Feminicídios e homicídios de mulheres

O mês de março também foi positivo em relação a feminicídios e homicídios dolosos de mulheres no Espírito Santo. Foram quatro mortes violentas registradas, sendo uma delas considerada feminicídio. Este foi o melhor resultado do ano em relação aos crimes letais contra vítimas do sexo feminino.

Ao todo, em 2025, são oito feminicídios registrados, resultado que, até o momento, iguala os dados do ano passado, no mesmo período. “Sempre temos um trabalho incessante em busca da proteção das mulheres no Estado. É um eixo importante do programa Estado Presente e queremos terminar 2025 com redução desses casos. Março fechou com um bom resultado e esperamos melhorar ainda mais, cessando esse tipo de crime”, pontuou o secretário da Segurança Pública e Defesa Social.