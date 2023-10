Espírito Santo tem mais nove Centros de Educação Ambiental reconhecidos pelo Iema

O Espírito Santo tem mais nove Centros de Educação Ambiental (CEA) reconhecidos pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), somando 29 CEAs reconhecidos ao todo. Os novos Centros foram anunciados durante o Seminário em Reconhecimento aos Centros de Educação Ambiental no Espírito Santo, realizado pela Gerência de Educação Ambiental do Iema nessa quinta-feira (19). No evento, foi lançado ainda o Programa Preservando Os Nossos Rios.

Além disso, o Seminário foi uma comemoração do Dia do Educador Ambiental, que acontece anualmente em 15 de outubro, e contou também com a palestra “O Colapso Ambiental: como a Educação Ambiental pode ressignificar”, ministrada pelo professor Philippe Layargues. O evento teve ainda uma apresentação da banda dos alunos do curso de Mineração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Nova Venécia.

“A Educação Ambiental desempenha um papel fundamental na preservação do nosso planeta. Por isso, é preciso um esforço contínuo e conjunto que envolve os setores público e privado, além da sociedade em geral. Só somando forças seremos capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável, não apenas no presente, mas também pensando nas gerações futuras”, destacou o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza, que agradeceu aos CEAs e demais parceiros pela difusão da Educação Ambiental.

Desde 2020, o Iema estabeleceu critérios para reconhecimento dos Centros de Educação Ambiental atuantes no Estado, alinhados com a Política Estadual de Educação Ambiental. “É importante destacar que o reconhecimento é por adesão. Todos que estão sendo reconhecidos vieram até nós por interesse próprio em ser parte deste trabalho tão importante”, explicou Alaimar Fiuza.

Já o programa Preservando Os Nossos Rios, que foi lançado no evento, vai desenvolver um trabalho similar ao que é feito no Preservando O Nosso Quintal, mas com foco na preservação dos recursos hídricos. As primeiras edições serão voltadas para a bacia hidrográfica dos rios São Mateus e Itaúnas. A ação conta com a parceria do Banco do Nordeste.

Participaram do evento o subsecretário de Estado de Recursos Hídricos, Qualidade e Educação Ambiental, Robson Monteiro; a agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Lohaine Barbosa; e a promotora de Justiça e coordenadora de Educação Ambiental do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Ana Carolina Gonçalves.

Confira os nove CEAs reconhecidos:

1 – Associação de Agroecologia de Nova Venécia

2 – Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico (IBA)

3 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus Itapina

4 – Instituto Jacarenema de Pesquisa Ambiental

5 – Instituto Últimos Refúgios

6 – Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Águas do Caparaó

7 – Laboratório de Educação Ambiental do Centro Universitário do Espírito Santo – Campus Ufes São Mateus

8 – Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan)

9 – Reserva do Desenvolvimento Sustentável Papagaio

Fonte: GOVERNO ES