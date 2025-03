Espírito Santo tem dois novos alertas de chuvas e ventos; veja se sua cidade está na lista

Avisos são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e valem até a manhã de sexta-feira (21)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas e ventos para o Espírito Santo, válidos até 10h de sexta-feira (21). Nos municípios afetados há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de chuvas que podem alcançar o acumulado de 100 mm por dia.

Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três graus: amarelo, laranja ou vermelho. No Estado, todos os 78 municípios estão sob alerta amarelo, de menor risco. Nesses locais, a chuva pode atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Há também 46 cidades que estão sob alerta laranja, de maior gravidade. Nessas regiões, pode chover entre 50 e 100 mm em um dia, com ventos que podem chegar a 100 km/h.

Cidades em alerta laranja:

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina,Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.