Espírito Santo tem alerta laranja de chuva forte para cidades no Norte e Noroeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta laranja, de perigo para chuva intensa, e reduziu a abrangência do aviso. A previsão de precipitações fortes, que antes compreendia todo o Espírito Santo, agora vale para 21 cidades do Norte e Noroeste capixaba, regiões que enfrentam seca e estiagem.

Nas cidades dessas regiões pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia até as 10h de quarta-feira (3), com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Durante a vigência do alerta laranja há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja abaixo os municípios com o aviso do Inmet.