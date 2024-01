Espírito Santo tem alerta de chuva intensa para 42 cidades; veja lista

A previsão do Inmet é válida até as 10h de quinta-feira (04) e atinge, principalmente, a região Sul do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 42 cidades do Espírito Santo.

O aviso é válido para até as 10h de quinta-feira (04) e atinge, principalmente, a região Sul do Estado.

São esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja a lista das cidades afetadas:

Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Guaçuí , Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.