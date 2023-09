Espírito Santo tem 4 alertas de tempestade, queda de temperatura e granizo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Espírito Santo está no radar de quatro alertas, todos indicando queda nas temperaturas e riscos de chuva

Após dias de calor neste começo de primavera, o tempo virou no Espírito Santo e o capixaba viu o céu aberto ficar nublado, com clima ameno e risco de tempestade. A mudança nas condições climáticas tem relação com uma frente fria que chegou ao Estado nesta quinta-feira (28). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o território capixaba está no radar de quatro alertas – todos eles no mesmo sentido: cai a temperatura e aumenta a chance de chuva. As informações são de A Gazeta.

Os quatro alertas foram emitidos em horários diferentes e abrangem regiões diferentes do Espírito Santo. Todos são válidos até a manhã de sexta-feira (29). Há risco de queda na temperatura e de chover até 50 mm em um dia, com ventos de até 60 km/h e risco de queda de granizo.

Os alertas emitidos pelo Inmet refletem as condições do tempo no Estado nesta quinta (28). Na sexta (29), a previsão é de tempo nublado em todo o Espírito Santo, com chance de chuva na região Norte.