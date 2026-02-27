Espírito Santo sob três alertas de chuvas intensas e alagamentos

O Espírito Santo entrou em modo de atenção máxima nesta sexta-feira (27). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas simultâneos que cobrem todos os municípios capixabas, com validade até 23h59.

Alerta vermelho: grande perigo

É o nível mais crítico.

Chuva : acima de 60 mm por hora ou mais de 100 mm no dia

Riscos : Grandes alagamentos Transbordamento de rios Deslizamentos de encostas

Onde: todo o Espírito Santo

Situação exige vigilância redobrada, especialmente em áreas de morro e regiões ribeirinhas.

Alerta laranja: perigo

Nível intermediário, mas ainda preocupante.

Chuva : 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia

Possíveis impactos : Alagamentos Deslizamentos Queda de energia Queda de galhos Raios



Alerta amarelo: perigo potencial

Menor nível, porém ainda pede atenção.

Chuva : 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia

Ventos : 40 a 60 km/h

Riscos : Alagamentos pontuais Queda de galhos Descargas elétricas Possível falta de energia



Orientações de segurança do Inmet

Em caso de chuva forte:

Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral se necessário

Observe sinais de deslizamento em encostas

Permaneça em local seguro e abrigado

Em caso de inundação, proteja objetos com sacos plásticos

Evite atravessar ruas alagadas

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp