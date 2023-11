Espírito Santo será a sede do próximo Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e do Fórum Latino-Americano

O Estado do Espírito Santo vai ser a sede do próximo Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (SBRH) e do Fórum Latino-Americano da Água, que vai acontecer no ano de 2025. A escolha foi definida em Plenária, na tarde dessa quinta-feira (23), durante o XXV SBRH, que teve início no último domingo (19) e ocorre até esta sexta-feira (24), em Aracaju, Sergipe.

Considerado o maior evento de gestão de recursos hídricos do Brasil e um dos maiores do mundo, o SBRH tem como objetivo promover o debate científico de alternativas sustentáveis que auxiliem no desenvolvimento de políticas socioambientais e na gestão de recursos hídricos.

O diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, ressalta que o Espírito Santo tem se projetado amplamente no cenário nacional e que ser a sede do próximo SBRH, é mais um avanço que o Governo do Estado vem realizando na área de recursos hídricos.

“Apresentamos o Estado para ser a sede do próximo simpósio e fomos escolhidos por todos os participantes da plenária que estavam presentes no SBRH. É um avanço sermos protagonistas para discutirmos essa temática tão importante, que é a de recursos hídricos. Será um ganho para o Estado, pois vamos sediar um evento que proporciona apresentar e discutir as melhores experiências na área hídrica”, completou Ahnert.

O SBRH, é realizado pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro), e abrange a área dos recursos hídricos nas mais diversas esferas, abordando assuntos, como planejamento e gestão, processos hidráulicos e hidrologia urbana, a proteção de mananciais e a recuperação ambiental de bacias, além de debater as inovações e a participação da sociedade.

Para o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, participar dessas discussões é essencial. “O Espírito Santo tem sido cada vez mais protagonista nas discussões ambientais do país. Falar sobre os nossos recursos hídricos é fundamental. A possibilidade de seca é real e precisamos estar preparados para isso. Temos uma série de projetos neste sentido e vamos avançar ainda mais”.

O Espírito Santo também foi escolhido, em agosto deste ano, para ser a sede do próximo Encontro Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob), que vai acontecer também no ano de 2025. O Encob, considerado o maior evento de gestão participativa de águas no Brasil e envolve todos os entes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos.

