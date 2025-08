Espírito Santo sedia etapa do FNAS pelo Brasil com foco na qualificação da gestão dos fundos da assistência social

No próximo dia 15, o Espírito Santo receberá a etapa estadual do “FNAS pelo Brasil”, uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). O encontro será realizado no auditório da Emescam, em Vitória, das 8h às 18h.



A ação tem como objetivo fortalecer a gestão financeira e orçamentária da política de assistência social nos municípios, promovendo o diálogo direto com os responsáveis pela execução dos recursos dos fundos municipais e representantes do controle social. A etapa capixaba é promovida em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades).

O evento reunirá secretários(as) municipais de assistência social, técnicos(as) responsáveis pela gestão dos fundos e representantes do controle social, em um espaço de escuta e orientação sobre o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), repasses federais, execução orçamentária, prestação de contas, e os desafios da gestão descentralizada.



As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 1º e 08 de agosto, com limite de duas vagas por município. O link de inscrição será enviado diretamente às gestões municipais com convite oficial.



A etapa capixaba integra uma série de encontros que estão sendo realizados em todo o país com o propósito de promover o aprimoramento da gestão dos recursos do SUAS e garantir maior efetividade na aplicação dos recursos públicos destinados à proteção social da população.



