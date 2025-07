Espírito Santo registra redução no número de mortes no trânsito

O Espírito Santo registrou uma queda de 6,6% no número de mortes no trânsito no primeiro semestre de 2025. O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), junto com as demais forças de segurança pública e viária, trabalha de forma integrada em prol da redução do número de sinistros de trânsito e de mortes nas vias do Estado.

De janeiro a junho de 2025, foram registradas 450 mortes no trânsito capixaba. Enquanto em 2024, foram 482 vidas perdidas em sinistros de trânsito. O dado representa 32 vidas preservadas na comparação com o mesmo período de 2024.

Desde o início deste ano, o Detran|ES vem intensificando as ações de fiscalização de trânsito, especialmente do Comitê Integrado de Fiscalização Força Pela Vida, e as atividades de educação promovidas em todo o Estado.

De janeiro a maio de 2025, os agentes de trânsito do Detran|ES realizaram 118 operações de fiscalização para promover a segurança e combater o desrespeito às regras de trânsito no Estado. As blitzes têm como foco principal o combate à mistura de bebida e direção, fiscalização de motocicletas, transporte escolar, transporte clandestino, entre outras temáticas para garantir a segurança nas vias.

A equipe de educação para o trânsito do Detran|ES realizou 138 ações de conscientização para a adoção de comportamentos seguros no trânsito em abordagens nas vias e atividades em escolas e empresas de todo o Estado, sensibilizando 42.287 pessoas no primeiro semestre deste ano.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, reforça que o número ainda é alto, mas cada vida preservada é importante. Ele destaca o empenho do Governo do Estado e das forças de segurança pública e viária para mudar o cenário do trânsito no Estado.

“Cada redução é muito importante porque esses números significam vidas que foram salvas. Nós viemos de um aumento nos registros de mortes no trânsito nos últimos anos e essa redução que vemos agora é fruto de um grande esforço. Nós temos aumentado significativamente as ações de fiscalização e de educação para que esses resultados possam ter o retorno que estamos verificando nos números. Então, essa redução é resultado também de uma grande mobilização do Detran, das forças de segurança viária do Estado, federais e dos munícipios contra esse grave crescimento dos índices com mais ações no sentido de fazer uma contenção”, explicou Givaldo Vieira.

Ele destaca ainda a importância da mudança de comportamento para reduzir as mortes no trânsito. “O esforço que o governador Renato Casagrande vem fazendo ao longo dos últimos anos levou a uma redução histórica dos homicídios dolosos, o que acabou colocando em evidência maior esse drama que nós vivemos, que é o drama da morte no trânsito. Isso nos coloca um desafio muito grande porque, diferente do crime onde se combate ação de grupos criminosos, no caso do trânsito, a gente está lidando com o comportamento de pessoas que assumem o risco de provocar um sinistro ou ter o resultado de uma morte dela própria ou de outras pessoas no trânsito. São comportamentos como conduzir veículos falando ao celular, fazer ultrapassagens ou conversões em local proibido, passar por semáforo vermelho, exceder a velocidade, usar o álcool e conduzir o veículo que têm resultado na perda de vidas e em um número muito grande de feridos”, alerta Vieira.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, reforça a importância das ações para reduzir as mortes no trânsito. “A redução da letalidade no trânsito se tornou uma prioridade na gestão do governador Renato Casagrande e temos conseguido alcançar esse objetivo, com ações integradas, acompanhamento e monitoramento de dados, e operações de fiscalização. Não podemos tolerar que a imprudência gere perda de vidas em nossas vias. Aquele condutor que insistir em desobedecer a lei e misturar álcool com direção será alcançado pelas nossas equipes. Seguimos fortes no caminho da redução de homicídios e também de óbitos no trânsito”, disse Damasceno.

Dados

Os dados do Observatório de Trânsito do Espírito Santo mostram que, de janeiro a junho de 2025, houve uma redução de 6,6% nas mortes no trânsito no Estado. Foram 450 vítimas fatais contra 482 no mesmo período de 2024.

As mortes de motociclistas tiveram uma redução de 5,9%, indo de 237 vítimas no primeiro semestre de 2024 para 223 óbitos em 2025. Ainda assim, os condutores, caronas ou sinistros envolvendo motocicletas representam 49,45% do total de vítimas fatais no Estado.

As mortes de ciclistas subiram 36,8%, com 26 óbitos de janeiro a junho de 2025, e 19 no primeiro semestre de 2024. O aumento também foi registrado nas mortes por atropelamento, que subiram 2,9%, passando de 70 óbitos nos seis primeiros meses de 2024 para 72 no mesmo período de 2025.

Os dados mostram que 73% dos óbitos foram registrados em municípios do interior do Estado e 27% na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV).

Apesar da redução das mortes no Estado, a Região Metropolitana da Grande Vitória teve um aumento de 2,54% no número de óbitos. O dado foi impactado pela elevação de 50% das mortes no município da Serra e de 27,78% em Cariacica. As demais regiões do Estado apresentaram redução nas mortes, com destaque para as regiões Noroeste (-35,58%) e Serrana (-32,29%).

O Detran|ES explica que a metodologia utilizada considerou os dados de vítimas fatais fechados até o dia 1º de julho. O Sistema de Registro de Óbitos é atualizado a cada seis horas e os registros de ocorrências com vítimas fatais podem ser requalificados. A qualificação da vítima é, geralmente, realizada pelo Instituto Médico Legal (IML), podendo ocorrer em até 90 dias após o sinistro de trânsito. No entanto, há casos em que vítimas hospitalizadas por períodos mais longos evoluem a óbito após esse prazo, sendo contabilizados, posteriormente, com base na data do sinistro.

Menos sinistros de trânsito

Assim com a redução do número de mortes no trânsito, o Estado também apresentou uma redução importante no número de sinistros de trânsito, que caíram de 25.880 no primeiro semestre de 2024 para 20.131 neste ano. O total de sinistros com vítimas fatais foram de 454, nos seis primeiros meses de 2024, para 438, neste ano.

Os sinistros com vítimas parciais reduziram de 6.355 no primeiro semestre de 2024 para 3.046 no mesmo período deste ano.

Comitê Integrado

Em atenção aos dados de mortes no trânsito, que superaram os registros de homicídios pela primeira vez na série histórica registrada pela Sesp, o Governo do Estado instituiu uma série de ações e iniciativas. Entre elas, está a criação de um Comitê Permanente de Preservação da Vida no Trânsito, coordenado pela Sesp e responsável por analisar as características dos sinistros de trânsito, planejar e realizar ações com foco na redução dos óbitos.

O grupo produz relatórios detalhados e se reúne periodicamente para avaliar os registros e analisar, individualmente, cada caso, conduzindo as estratégias para a redução de incidentes e preservação de vidas no trânsito. O comitê se baseia na mesma estratégia do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que tem gerado importantes resultados na redução de homicídios e alcançado recordes históricos.

