Espírito Santo registra caso de dengue tipo 3

A nova circulação do vírus da dengue tipo 3 no Espírito Santo foi confirmada nesta sexta-feira (21) pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espirito Santo (Lacen/ES), da Secretaria da Saúde (Sesa). O Espírito Santo havia registrado a circulação do sorotipo 3 da dengue há dez anos.

O caso confirmado é de uma mulher de 19 anos, moradora de Vitória.

O diagnóstico foi realizado e confirmado (amostra foi submetida a uma segunda rodada de análise), por meio da metodologia de Biologia Molecular, pelo Lacen/ES, que analisa todas as amostras de arboviroses encaminhadas pelos municípios.

O sorotipo 3 é um vírus que traz os mesmos sintomas dos demais, mas levanta uma necessidade de maior vigilância. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, a circulação é preocupante devido à possibilidade de internações pela doença. “Por existir uma grande parcela da população que nunca teve contato com este tipo de vírus, o número de pessoas adoecidas pode aumentar levando a um aumento também de internações. Vamos manter o monitoramento dos casos e definir ações específicas, que serão debatidas dentro do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses que instituímos recentemente”, frisou Hoffmann.

Manejo

Os hospitais da rede pública seguem o protocolo de manejo clínico conforme Nota Técnica 01/2024 (https://mosquito.saude.es.gov.br/Notas-tecnicas-Alertas-Epidemiologicos-docs), em conformidade com orientações do Ministério da Saúde (MS) para o atendimento a pacientes com dengue. O protocolo prevê o tratamento sintomático, medidas de suporte e hidratação venosa, conforme a classificação do paciente nos estágios da doença (A, B, C e D).

O atendimento é realizado de acordo com a gravidade do caso, garantindo a hidratação adequada e o suporte necessário. Para casos mais graves, como pacientes com hipotensão, são adotadas medidas para estabilização do quadro clínico. Importante destacar que não há tratamento específico ou medicamento exclusivo para a dengue, sendo o manejo clínico a principal abordagem para minimizar complicações.

Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém as pessoas mais velhas e aquelas que têm doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, apresentam maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte. Dessa forma, a Sesa reforça a importância da prevenção como a melhor forma de combate à dengue, eliminando focos do mosquito Aedes aegypti e buscando atendimento médico ao primeiro sinal de sintomas.

CICC

O Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses (CICC) é um centro estratégico para o enfrentamento e resposta ao crescente de casos, em especial, de dengue e Oropouche, consideradas epidemias no Espírito Santo. O Centro Integrado foi instituído pelo Governo do Estado no último dia 10 de fevereiro e terá reuniões semanais.

O CICC é coordenado pela Secretaria da Saúde (Sesa) e conta com a participação das secretarias da Educação (Sedu) e da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag); além do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES); Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC); Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo; Conselho Estadual de Saúde (CES); Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES).

A primeira reunião do CICC foi realizada no último dia 17, quando foram destacados o cenário, a tendência de casos e as ações de controle do Aedes aegypti. Foram apresentadas as primeiras concepções para a criação do Mapa de Risco relacionado à dengue, que poderá conter indicadores assistenciais, epidemiológicos e relacionados ao vetor.

Sintomas da dengue:

Febre alta (maior que 38°C);

Dor no corpo e articulações;

Náuseas e vômitos,

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Falta de apetite;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

Casos

Os boletins com as informações sobre casos de dengue são atualizados e publicados semanalmente, e podem ser acessados no site: https://mosquito.saude.es.gov.br/boletins.

Dados diários podem ser conferidos no Painel de Monitoramento da Dengue no Espírito Santo: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDdlY2E2MWMtZTY2My00ZmM2LWI4YTctOTljYTI3NWM4NmZiIiwidCI6IjhiMjA4ZmViLTIyMTYtNDQ1Zi1iZmQxLTk1MjU4ZDlkMjExMSJ9

O desempenho da vacinação contra a dengue pode ser conferido no site Vacina e Confia: https://vacinaeconfia.saude.es.gov.br/transparencias

