Espírito Santo registra 22 mortes e 524 casos de covid-19 em 24 horas

Os dados foram atualizados na tarde desta terça-feira (26) no Painel Covid-19

Em 24 horas o Espírito Santo registrou 22 novas mortes e 524 casos confirmados de coronavírus. Com isso, o número de mortes subiu para 487 e o de casos confirmados para 10.889. Ao todo, 5.761 pessoas conseguiram se recuperar da doença.

As informações foram divulgadas, por volta das 16h20 desta terça-feira (26), no Painel Covid-19, plataforma digital da Secretaria de Saúde do Estado que mostra as notificações da doença, em tempo real.

Além dos números levantados pela rede pública, o sistema também inclui os dados da rede particular do Estado e de todos os municípios.

Maior número de casos

A Serra é o município com o maior número de casos no Espírito Santo (2.040), seguido por Vila Velha (2.029), Vitória (1.964 ) e Cariacica (1.475). Ainda segundo o painel, o maior número de casos por bairro está em Jardim Camburi, com 271 casos, seguido da Praia da Costa, com 265. No total, o Espírito Santo já realizou mais de 37 mil testes.

Coronavírus

A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Como até o momento não há tratamento específico para a doença, é fundamental manter alguns cuidados como o isolamento social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)

(*Folha Vitória)