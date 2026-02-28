Estadual
Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (28) três novos alertas de chuvas intensas e acumulado para o Espírito Santo. As tempestades devem atingir cidades do Norte, Centro e Sul do Estado.
O nível mais grave é o alerta vermelho, que indica grande perigo. Já os avisos laranja e amarelo apontam perigo e perigo potencial, respectivamente.
Alerta vermelho: mais de 100 mm por dia
Válido até 12h de domingo (1º) para cinco municípios do Norte.
Previsão:
-
Mais de 60 mm por hora
-
Ou acima de 100 mm por dia
Riscos:
-
Grandes alagamentos
-
Transbordamento de rios
-
Deslizamentos de encostas
Cidades:
-
Conceição da Barra
-
Montanha
-
Mucurici
-
Pedro Canário
-
Pinheiros
Orientações do Inmet:
-
Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral
-
Observar sinais em encostas
-
Permanecer em local abrigado
-
Proteger pertences da água em caso de inundação
Alerta laranja: chuva de até 100 mm/dia
Válido até 23h59 deste sábado (28) para 29 municípios do Norte.
Previsão:
-
30 a 60 mm/h
-
50 a 100 mm/dia
Possíveis impactos:
-
Alagamentos
-
Deslizamentos
-
Queda de energia
-
Queda de galhos
-
Raios
Municípios em alerta:
Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama, Vila Pavão e Vila Valério.
Alerta amarelo: perigo potencial
Válido até 23h59 deste sábado (28) para 44 cidades do Centro e Sul.
Previsão:
-
20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia
-
Ventos de 40 a 60 km/h
Riscos:
-
Alagamentos pontuais
-
Queda de galhos
-
Descargas elétricas
-
Possível falta de energia
Entre as cidades:
Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marechal Floriano, Muniz Freire, Piúma, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.
Fique atento: evite áreas de risco, não enfrente enxurradas e acompanhe os avisos da Defesa Civil.
PF prende dois investigados durante operação no Maranhão
São Luís/MA. A Polícia Federal deflagrou, nesta semana, a Operação Alligator, com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão...
Exportações recordes e oferta restrita elevam arroba e consolidam força da carne bovina
O mercado físico do boi gordo encerra fevereiro com negociações acima da referência média nacional, sustentado pela oferta limitada de...
Porto de Santana amplia embarques e reforça eixo logístico do Norte
O Porto de Santana encerrou 2025 com 1.174.774 toneladas de grãos exportadas, alta de 34,1% em relação ao ano anterior,...
Açaí amplia exportações e fortalece indústria na região amazônica
O açaí deixou de ser um produto regional para se transformar em uma das principais commodities da bioeconomia brasileira. Impulsionada...
Rural Show Internacional 2026 busca consolidar crescimento econômico
A 13ª Rondônia Rural Show Internacional será realizada de 25 a 30 de maio de 2026 no Centro Tecnológico Vandeci...
PF e BPFRON apreendem mais de 1.260 kg de maconha em Porto Mendes/PR
Guaíra/PR. Na sexta-feira (27/2), a Polícia Federal, em ação integrada com a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos
O final da tarde desta sexta-feira (27) escureceu como se fosse noite em São Mateus, no Norte do Espírito Santo....
Aposta de São Mateus fatura R$ 33 mil na Mega-Sena
Uma aposta feita em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, garantiu um prêmio de R$ 33.510,78 ao acertar a...
Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus
Um produtor rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, sofreu um prejuízo estimado em R$ 40 mil após...
Regional
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil
Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES
Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...
Estadual
Governo do Estado amplia investimentos em infraestrutura, saúde, educação e esporte em Afonso Cláudio
O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta sexta-feira (27), uma série de inaugurações e anúncios em Afonso Cláudio, que...
Estado fortalece infraestrutura, saúde e assistência social em Venda Nova do Imigrante
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta sexta-feira (27) em Venda Nova do Imigrante, na microrregião Sudoeste Serrana, para...
Nacional
Conta de luz segue com bandeira tarifária verde em março
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (27) a manutenção da bandeira tarifária verde no mês de março....
Freira de 82 anos foi estuprada antes de ser morta em convento
A freira Nadia Gavanski, de 82 anos, foi vítima de violência sexual antes de ser morta dentro do convento onde...
Tragédia em Minas: sobe para 69 o número de mortos após chuvas
Os bombeiros seguem buscando por quatro desaparecidos em Juiz de Fora e em Ubá, municípios de Minas, após enchentes e...
Policial
Neam de Itapemirim prende mulher em flagrante por extorsão, agressão e ameaça contra idosa
O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam) de Itapemirim, com apoio da equipe da 9ª...
PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário
A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu,...
Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação...
ENTRETENIMENTO
Ludmilla encanta fãs ao posar com a filha e se declara nas redes: ‘Meu amorezinho’
Paolla Oliveira radicaliza no visual e faz revelação sobre nova fase: “Fogo no rabo”
Paolla Oliveira decidiu fazer uma mudança drástica no visual. Aos 43 anos, a atriz resolveu deixar o loiro habitual para...
Belo surge em clique raro com a neta Alice e se declara para a menina: ‘Meu amorzinho’
O cantor Belo, de 52 anos, fez uma rara aparição ao lado da neta, Alice, e encantou os seguidores nas...
POLÍTICA
Iniciativa obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES
O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES
Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...
Esportes
Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã
Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado...
Neymar brilha e Santos vence o Vasco no Brasileirão
O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 ao derrotar o Vasco por 2 a 1, nesta...
Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão
O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
