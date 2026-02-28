Espírito Santo recebe três novos alertas de chuvas intensas e alagamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (28) três novos alertas de chuvas intensas e acumulado para o Espírito Santo. As tempestades devem atingir cidades do Norte, Centro e Sul do Estado.

O nível mais grave é o alerta vermelho, que indica grande perigo. Já os avisos laranja e amarelo apontam perigo e perigo potencial, respectivamente.

Alerta vermelho: mais de 100 mm por dia

Válido até 12h de domingo (1º) para cinco municípios do Norte.

Previsão:

Mais de 60 mm por hora

Ou acima de 100 mm por dia

Riscos:

Grandes alagamentos

Transbordamento de rios

Deslizamentos de encostas

Cidades:

Conceição da Barra

Montanha

Mucurici

Pedro Canário

Pinheiros

Orientações do Inmet:

Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral

Observar sinais em encostas

Permanecer em local abrigado

Proteger pertences da água em caso de inundação

Alerta laranja: chuva de até 100 mm/dia

Válido até 23h59 deste sábado (28) para 29 municípios do Norte.

Previsão:

30 a 60 mm/h

50 a 100 mm/dia

Possíveis impactos:

Alagamentos

Deslizamentos

Queda de energia

Queda de galhos

Raios

Municípios em alerta:

Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama, Vila Pavão e Vila Valério.

Alerta amarelo: perigo potencial

Válido até 23h59 deste sábado (28) para 44 cidades do Centro e Sul.

Previsão:

20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia

Ventos de 40 a 60 km/h

Riscos:

Alagamentos pontuais

Queda de galhos

Descargas elétricas

Possível falta de energia

Entre as cidades:

Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marechal Floriano, Muniz Freire, Piúma, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Fique atento: evite áreas de risco, não enfrente enxurradas e acompanhe os avisos da Defesa Civil.