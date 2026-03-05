Espírito Santo recebe três alertas de chuvas intensas por três dias seguidos

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu três alertas amarelos (de menor grau de severidade) para chuvas intensas e ventos fortes no Espírito Santo. Os avisos começaram nesta quinta-feira (5) e seguem até sábado (7).

De acordo com o órgão, há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, além de ventos de até 60 km/h. Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências como queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Cidades sob alerta na quinta-feira (5)

O aviso vale para sete municípios do Norte do Estado:

Conceição da Barra

Montanha

Mucurici

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

São Mateus

Alerta para sexta-feira (6)

Na sexta-feira (6), o alerta se concentra em 19 cidades das regiões Sul e Caparaó:

Alegre

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Divino São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibitirama

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Alerta para sábado (7)

O terceiro alerta começa à 0h01 de sábado (7) e segue até 23h59 do mesmo dia, abrangendo a maior parte do território capixaba. Apenas algumas cidades do extremo Norte e Noroeste do Estado, próximas à divisa com Minas Gerais e Bahia, ficam fora do aviso.

