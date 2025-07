Espírito Santo recebe líderes internacionais em evento preparatório para COP30

O Palácio Anchieta, sede do Governo do Espírito Santo, está sediando o evento “Global Policy Dialogue: Promovendo o financiamento climático e transições justas no caminho até a COP30”, que reúne líderes internacionais e de todo o País para tratar sobre o tema. Nesta quinta-feira (17), foi realizada a abertura do evento com a presença do governador Renato Casagrande, que também preside o Consórcio Brasil Verde.

O evento que segue até esta sexta-feira (18) é preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em novembro na cidade de Belém (PA). Ao longo dos dois dias, estão programadas sessões temáticas, grupos de debate, além da plenária de encerramento.

O presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago é um dos participantes deste diálogo global. Estão presentes também representantes da África do Sul, Alemanha, Argentina, Barbados, Canadá, China, Equador, França, Índia, México, Reino Unido, Uruguai, Estados Unidos e União Europeia, bem como governadores de vários estados do País.

“O evento é uma oportunidade para o Espírito Santo apresentar o que estamos fazendo e também para aprender, o que para nós é muito importante. Estamos recebendo a discussão sobre financiamento e também sobre a transição justa neste tema de mudanças climáticas. Porque desejamos um planeta em equilíbrio e que seja sustentável. É uma alegria receber nosso embaixador, presidente da COP30, e esperamos que a Conferência em novembro seja um sucesso”, afirmou o governador Casagrande.

Entre os objetivos do “Global Policy Dialogue” estão: identificação e recomendação de medidas, parcerias e iniciativas para promover transições justas, permitindo que os países alcancem o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza enquanto enfrentam a mudança climática; o avanço sobre as estratégias para aumentar o financiamento climático para os países em desenvolvimento; a discussão de estratégias para aprimorar a capacidade da governança climática global e da cooperação internacional de promover a implementação dos compromissos climáticos acordados; e o fortalecimento do papel dos governos subnacionais na ação climática.

