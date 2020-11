Espírito Santo promove ação do Plano de Retomada da Economia do Turismo

Chegaram ao Espírito Santo, nesta quarta-feira (11), um grupo de jornalistas e agentes de viagem de São Paulo para participar de atividade de promoção do destino Espírito Santo. A ação, organizada pela Secretaria de Turismo (Setur) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), é parte do Plano de Retomada da Economia do Turismo. O grupo permanece no Estado até este domingo (15). Na programação estão previstas visitas aos atrativos de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Vila Velha e Vitória. No final deste mês acontece outra ação semelhante com representantes do Rio Grande do Sul.

No roteiro, que foi formatado com o apoio das secretarias de turismo locais, o grupo conhecerá a rede de serviços para atender aos turistas, hotéis, restaurantes, parques, empreendimentos do agroturismo, além do Convento da Penha, Igreja do Rosário, Farol Santa Luzia, artesanato, praias de Vitória e Vila Velha, Paneleiras de Goiabeiras, Memorial da Baleia Jubarte, e, claro, irão saborear a nossa moqueca. O grupo é composto por equipes da Editora Via, responsável pelo Jornal Brasilturis; Editora Qual, que produz a revista Tudo Viagem; portais especializados e a responsável pelo perfil Live More e Viajantes Responsáveis; além de agentes de viagens das principais agências paulistas.

O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, recepcionou o grupo no Aeroporto de Vitória e enfatizou a importância da realização desta atividade para a retomada do turismo. “Esta é uma das ações do nosso Plano de Retomada da Economia do Turismo. A presença de agentes que formatam os pacotes de viagens que serão comercializados, e da imprensa especializada, é muito importante. Nosso Estado é recheado de opções que podem ser vivenciadas pelos turistas em todo o ano, reunindo litoral, religiosidade, agroturismo, esportes de aventura e a contemplação de uma natureza única, opção ideal para este momento que buscamos áreas abertas”, destacou Uliana.

A recepção também contou com a presença da assessora da diretoria do Sebrae/ES, Renata Vescovi. “Os locais que vocês irão visitar são pequenos negócios que participam ou já participaram de ações do Sebrae, promovidas para fortalecer a atividade empresarial, qualificando estes equipamentos para receber os turistas”, afirmou.

O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens do ES (Abav/ES), Rodrigo Stange, enfatizou a importância deste trabalho para o fortalecimento do turismo capixaba. “Aproveitem este momento rico para conhecer toda a infraestrutura do turismo capixaba. Tenho certeza que vocês irão se surpreender e terão muito material para produzir e comercializar ótimos roteiros”, disse Stange.

O fantour e fanpress conta como apoio da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav/ES), da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/ES), do Aeroporto de Vitória. Ainda este mês serão recebidos agentes e jornalistas do Rio Grande do Sul para participarem deste mesmo roteiro.

Encerrando a recepção ao grupo, o turismólogo da Secretaria de Turismo, Luciano Andrade, apresentou o Espírito Santo de forma geral, encantando e aguçando a curiosidade dos visitantes para que retornem ao Estado. “Buscamos apresentar uma visão geral de nosso Estado, um pouco da história, das regiões turísticas, principais vocações e as inúmeras possibilidades de se encantar, trazendo o som da casaca, a batida do congo, e despertando no grupo ainda mais curiosidade para conhecer nosso Espírito Santo”, acrescentou Andrade.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Imprensa da Setur

Simone Diniz

(27) 3636-8006

[email protected]