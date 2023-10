Espírito Santo participa da 9ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste em SP

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participa, nesta sexta-feira (20) e sábado (21), da 9ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), sediado na cidade de São Paulo (SP). O tema central da reunião é a Sustentabilidade. Neste primeiro dia de atividades, os governadores se reuniram para discutir o texto da Carta de São Paulo, além de participar dos Grupos de Trabalho (GTs) sobre Segurança Pública e Meio Ambiente.

Casagrande apresentou o programa “Mutirão das Árvores”, iniciativa lançada nessa quinta-feira (19) em Vitória que pretende incentivar o plantio de árvores para preservação, conservação e restauração dos biomas brasileiros. O mandatário capixaba pediu o apoio dos demais governadores do Sul e Sudeste nesta ação para chegar à meta de plantio de 1 bilhão de mudas no País. Somente no Espírito Santo, cerca de 20 milhões de árvores devem ser plantadas nos próximos anos.

“O tema ambiental ganhou notoriedade nesses últimos anos com o debate sobre transição energética, controle das emissões de gases do efeito estufa e decomposição florestal, além de outras questões, como a economia verde. O que era assunto de ambientalistas agora é tema para economistas, engenheiros e todos aqueles que se importam com a vida no planeta. É importante que os estados caminhem juntos. Precisamos recuperar áreas degradadas para que se possa fazer o sequestro de carbono, contribuindo para a preservação da biodiversidade, produção de água e fortalecendo a cultura do plantio de árvores”, observou Casagrande.

No GT de Segurança Pública, Casagrande defendeu a modernização da legislação penal, além do maior foco na integração dos estados nas ações de repressão ao crime. “O Espírito Santo é pequeno em termos de população, mas enfrenta os mesmos problemas que os outros estados. Defendo um trabalho integrado com o Governo Federal. Recebemos no mês passado o ministro da Justiça e Segurança Pública [Flávio Dino], que está trabalhando conosco para fortalecer o fundo de segurança. O controle das fronteiras é fundamental, além disso, precisamos de leis atualizadas ao momento que vivemos”, disse.

A comitiva dos chefes do Executivo do Sul e Sudeste também acompanhou parte dos trabalhos do GT de Defesa Civil. O governador anfitrião, Tarcísio Freitas, concedeu a medalha Ordem do Ipiranga aos cinco governadores presentes – além de Casagrande, participam do encontro Claudio Castro (Rio de Janeiro), Romeu Zema (Minas Gerais), Ratinho Júnior (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Essa é a maior honraria do estado de São Paulo. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, está sendo representado pela vice Marilisa Boehm.

O evento continua na manhã de sábado com o encerramento e a leitura da Carta de São Paulo.

