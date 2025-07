Espírito Santo participa da 1ª Reunião do Consej e de Conferência de Segurança Pública em Brasília

A Secretaria da Justiça (Sejus) participou da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária (Consej), realizada em Brasília-DF. O encontro foi integrado à I Conferência de Segurança Pública ILab-Segurança 2025, um evento que reúne especialistas, gestores e agências policiais para debater e propor soluções inovadoras para a segurança pública no Brasil.

Com início nessa terça-feira (1º), o encontro teve seu encerramento nesta quinta-feira (03). Esse é o primeiro encontro presidido pelo secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo, Rafael Pacheco, que foi eleito presidente do Consej no mês de maio.

Durante o evento, foram discutidos temas de relevância para a segurança pública e o sistema penitenciário brasileiro. “Foram três dias de intensa troca de experiência e debates sobre questões que vão ajudar na condução da política brasileira de segurança pública e do sistema penitenciário nacional. São pautas que tratam dos desafios, do que pode ser feito para melhorar a gestão e as boas práticas desenvolvidas em todo o País. Temos aqui um saldo muito positivo, com a presença de todas as forças de segurança, todas convergindo no mesmo sentido que é aumentar a interação e a cooperação entre as agências a fim de melhorar o panorama da segurança pública nacional”, disse Rafael Pacheco.

I Conferência de Segurança Pública ILab-Segurança 2025

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, também apresentou o painel “Sistema penitenciário como parte indissociável do sistema de segurança pública”, durante a I Conferência de Segurança Pública ILab-Segurança 2025, realizada nesta quarta-feira (03). O espaço foi fundamental para destacar o papel do sistema prisional na segurança pública do País.

“As forças de segurança, as estruturas de política pública, já entenderam que ao discutir ações de segurança pública é necessário discutir também o sistema penitenciário. É preciso compreender todo o sistema de justiça criminal, todo o sistema de persecução criminal, que inclui como última parte o sistema penitenciário, para que as ações sejam mais integradas e eficazes na promoção da segurança e nos impactos positivos dessas medidas para a sociedade”, pontuou Pacheco.

A Conferência contou com a participação de representantes dos 26 estados e do Distrito Federal. Concebido como espaço de articulação entre as forças de segurança, órgãos governamentais e especialistas do setor, o objetivo do evento foi discutir ideias inovadoras da área e propor ações de integração e fortalecimento das instituições de segurança pública no Brasil.

