Espírito Santo localiza adolescente desaparecida com auxílio do Amber Alert

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), localizou uma adolescente de 13 anos com o auxílio da ferramenta Amber Alert, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Esse foi o primeiro caso do Estado a ser inserido no protocolo nacional de alertas.

O desaparecimento da jovem foi registrado pela família no dia 15 de julho. Quatro dias depois, no dia 19, a adolescente foi entregue às autoridades por uma mulher que a reconheceu após visualizar o alerta nas redes sociais.

Os detalhes da investigação e do funcionamento da ferramenta foram apresentados em coletiva de imprensa realizada na sede da Chefatura de Polícia Civil, no último dia 30 de julho. O chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Ricardo Almeida, destacou o papel da tecnologia no sucesso da ação: “A tecnologia está ajudando não somente na elucidação de crimes, mas também no encontro de desaparecidos”, afirmou.

O titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou que o uso do Amber Alert faz parte de um novo Procedimento Operacional Padrão (POP) adotado pela unidade. A ativação do Amber Alert depende de requisitos específicos: o desaparecimento deve envolver menores de 18 anos, ter ocorrido há menos de 72 horas, apresentar indícios de risco grave e iminente, e os responsáveis devem autorizar por escrito a divulgação da imagem atual da criança ou adolescente.

“Esse POP explica desde o registro do boletim de ocorrência até a localização da pessoa. O Amber Alert pode ser usado em casos de desaparecimento recente de crianças e adolescentes. Quase todos os estados já aderiram ao sistema. O Espírito Santo tem se destacado, inclusive, com delegacia especializada e avanços como o reconhecimento facial”, declarou o delegado Luiz Gustavo Ximenes.

A delegada adjunta da DEPD, Gabriela Enne Barbosa, detalhou como se deu a localização da jovem. “Essa foi a primeira vez que utilizamos a ferramenta no Estado e já tivemos êxito. O alerta é disparado nas redes sociais e alcança usuários num raio de até 160 quilômetros do último local em que a criança foi vista”, explicou.

De acordo com a delegada, a adolescente foi vista pela última vez no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, onde embarcou em direção à Praia da Costa, em Vila Velha. Inicialmente, o caso foi tratado como possível sequestro, já que imagens mostraram a adolescente embarcando sozinha em um ônibus, utilizando duas vezes o cartão GVBus da mãe. Durante a apuração, descobriu-se que ela havia ido à Praia da Costa em busca de uma oportunidade de trabalho, por conta própria.

Durante os quatro dias de desaparecimento, a jovem recebeu ajuda de moradores locais, que lhe ofereceram água, comida e abrigo. Por fim, uma mulher a encontrou, acolheu a jovem e começou a tentar encontrar a família. Após a divulgação do alerta, esta senhora viu a foto da menina no Facebook e entrou em contato com as autoridades.

