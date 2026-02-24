Espírito Santo lidera o País em investimentos e poupança, e tem menor nível de endividamento do Brasil

O Espírito Santo é, mais uma vez, o Estado que mais investe no Brasil e o que apresenta o melhor índice de poupança, além de contar com o menor nível de endividamento entre as unidades da Federação. Os dados constam no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) de 2025, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, e em levantamento recente divulgado pelo jornal O Globo, reforçando o protagonismo capixaba na gestão fiscal responsável e orientada a resultados.

De acordo com o RREO, o Espírito Santo alcançou o maior percentual de poupança corrente em relação à Receita Corrente Líquida (RCL): 21,1%. A poupança corrente corresponde à diferença entre as receitas correntes arrecadadas e as despesas correntes empenhadas, e é um indicador direto da capacidade do Estado de financiar investimentos com recursos próprios.

Ao alcançar o maior percentual positivo do País, o Espírito Santo demonstra elevada autonomia financeira, solidez nas contas públicas e capacidade de investir de forma sustentável, sem depender de fontes extraordinárias para manter seu ritmo de crescimento e sustentar políticas públicas estruturantes. Além disso, o Estado também ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de investimentos, destinando 20% de sua receita total a essa finalidade, o maior percentual entre as unidades da Federação.

Já o levantamento divulgado por O Globo mostrou que o Espírito Santo tem o menor nível de endividamento do País, com percentual negativo de -52,48% na relação entre dívida consolidada e receita. Esse indicador revela que o Estado não apenas mantém sua dívida sob controle, mas apresenta situação credora líquida, com disponibilidade de caixa superior ao estoque da dívida.

Ter dívida negativa, elevada poupança corrente e liderança em investimentos significa que o Espírito Santo reúne três pilares fundamentais da boa gestão fiscal, com capacidade efetiva de transformar equilíbrio fiscal em obras, infraestrutura e políticas públicas. Na prática, o Estado consegue investir mais, com recursos próprios, preservando a sustentabilidade das contas públicas no longo prazo.

Para o secretário de Estado da Fazenda, o auditor fiscal Benicio Costa, os resultados confirmam a consistência do modelo de gestão adotado pelo Governo do Estado. “Manter o maior índice de poupança corrente do País, liderar em investimentos e ainda apresentar o menor nível de endividamento do Brasil é a prova de que o Espírito Santo alia responsabilidade fiscal e capacidade de execução. Estamos garantindo equilíbrio nas contas públicas e criando as condições necessárias para ampliar investimentos que impactam diretamente a vida dos capixabas. Somente em 2025, o Estado destinou mais de R$ 5 bilhões a investimentos, um novo recorde histórico”, afirmou o secretário.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destacou que os resultados fiscais refletem uma estratégia de longo prazo estruturada com responsabilidade e planejamento. “O Espírito Santo é referência nacional em responsabilidade fiscal, com Nota A+ na Capacidade de Pagamento (Capag) e a melhor relação entre dívida e receita do País, segundo o Tesouro Nacional. Esse cenário é resultado de uma gestão fiscal responsável e de planejamento consistente, que possibilitou ao Estado realizar o maior volume de investimentos de sua história, com R$ 20,5 bilhões aplicados entre 2019 e 2025. Investimentos que se refletem em entregas reais e melhoria de qualidade de vida dos capixabas”, destacou.

O auditor de Finanças e subsecretário do Tesouro Estadual, Daniel Corrêa, destacou que o resultado é consequência de planejamento técnico, controle rigoroso das despesas e qualificação permanente da gestão orçamentária.

“A poupança corrente de 21,1% evidencia a autonomia financeira do Estado. A dívida negativa de -52,48% demonstra solidez estrutural e baixa vulnerabilidade fiscal. E o volume de investimentos confirma nossa capacidade de transformar esse equilíbrio em entregas concretas à sociedade. Esse desempenho é fruto de uma política fiscal estruturada, com foco em eficiência do gasto público e previsibilidade orçamentária”, ressaltou Daniel Corrêa, observando que os dados de 2025 consolidam o Espírito Santo como referência nacional em equilíbrio fiscal, capacidade de investimento e gestão responsável dos recursos públicos.

