Espírito Santo leva atrativos turísticos para ABAV TravelSP

Com paisagens que encantam, sabores que surpreendem e uma hospitalidade que conquista, o Espírito Santo se prepara para mostrar suas riquezas na 47ª ABAV TravelSP, uma das principais feiras de turismo do País, que acontece nestas quarta-feira (09) e quinta-feira (10), em Campinas, São Paulo. A Secretaria do Turismo (Setur) participa do evento, com o objetivo de promover os destinos capixabas e seus atrativos turísticos.

No estande do Espírito Santo, a Setur vai apresentar um pouquinho dos sabores das Montanhas Capixabas, com degustações de produtos artesanais como biscoitos, doces, geleias, cafés especiais e o tradicional Socol, um embutido típico da cultura italiana produzido na região.

Além de apresentar um pouco da gastronomia, o estande contará com experiências interativas, como fotografias instantâneas personalizadas e brindes criativos que representam a história e a identidade turística do Estado. Além disso, representantes de agências de turismo receptivo também estarão presentes no espaço.

A iniciativa busca valorizar os municípios da região, como Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Santa Teresa, Marechal Floriano e outros que compõem as Montanhas Capixabas, uma área marcada pela herança europeia, especialmente italiana e alemã, que influenciou a arquitetura, a culinária e as manifestações culturais locais. Além da forte presença cultural, a região também se destaca pelo incentivo ao agroturismo e ao turismo de aventura, além de oferecer clima ameno e natureza exuberante.

Sobre a ABAV TravelSP 2025

A ABAV TravelSP é uma das principais feiras regionais de turismo do Brasil e reúne agentes de viagens, operadoras, destinos e fornecedores do setor. Realizada pela ABAV-SP | AVIESP, a 47ª edição do evento acontecerá no Royal Palm Hall, em Campinas (SP). A programação inclui rodadas de negócios, capacitações e experiências voltadas para o fortalecimento do mercado turístico nacional.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Mayara Salles

(27) 3636-8009

[email protected]